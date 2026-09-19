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76 Data Ante Mortem Masuk, DVI Polda Jatim Lanjutkan Identifikasi Korban KMP Virgo

Sabtu, 19 September 2026 – 17:02 WIB
76 Data Ante Mortem Masuk, DVI Polda Jatim Lanjutkan Identifikasi Korban KMP Virgo - JPNN.com Jatim
Keluarga korban kecelakaan laut Kapal Motor (KM) Virgo Transport 8 mendatangi posko ante mortem DVI Polda Jawa Timur yang ada di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. ANTARA/HO-Bidhumas Polda Jatim

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Jawa Timur telah menerima 76 data ante mortem korban kecelakaan laut KMP Virgo Transport 8 hingga Jumat (18/9). Selain menghimpun data ante mortem, tim medis juga telah mengambil 42 sampel DNA dari keluarga inti korban.

Pengambilan sampel dilakukan melalui metode buccal swab atau usap pipi bagian dalam untuk memperkuat proses pencocokan dalam identifikasi korban.

Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya Kombes Pol dr Bayu Dharma Shanti mengatakan data ante mortem tersebut diperoleh dari keluarga maupun kerabat korban yang melapor ke Posko DVI di kawasan Tanjung Perak, Surabaya.

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“Data ante mortem yang masuk ke posko kami sudah mencapai 76 data. Selain itu, tim medis juga telah mengambil 42 sampel DNA melalui metode buccal swab (usap pipi dalam) terhadap keluarga inti korban demi memperkuat proses pencocokan,” ujar Bayu, Sabtu (19/9).

Menurut dia, seluruh data ante mortem dan sampel DNA yang telah dihimpun selanjutnya masuk ke tahap rekonsiliasi. Tahap tersebut dilakukan untuk mencocokkan data korban dengan informasi pembanding yang dimiliki tim DVI.

Bayu menjelaskan proses identifikasi dilakukan secara ketat sesuai standar operasional prosedur (SOP) DVI internasional. Hal itu dilakukan untuk memastikan proses identifikasi berjalan teliti dan menghasilkan data yang akurat.

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“Proses identifikasi ini kami lakukan secara bertahap dengan mengedepankan ketelitian mutlak dan akurasi tinggi. Kami juga memastikan pendampingan serta pelayanan terbaik bagi keluarga korban tetap berjalan optimal selama seluruh proses DVI ini berlangsung,” katanya.

Posko DVI Tanjung Perak hingga kini masih disiagakan untuk menerima laporan dari keluarga korban yang belum melapor. Keluarga juga dapat menyerahkan data fisik, rekam medis, sampel biologis, maupun informasi sekunder lainnya yang diperlukan dalam proses identifikasi.

DVI Polda Jatim menerima 76 data ante mortem korban Virgo Transport 8 dan mengambil 42 sampel DNA keluarga untuk proses identifikasi.
Sumber Antara
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TAGS   ante mortem DVI Polda Jatim identifikasi korban kmp virgo transport 8 korban kmp virgo

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