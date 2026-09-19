Bromo Dibuka Lagi Pascakebakaran, TNBTS Tetapkan Aturan Tiket Wisatawan

jatim.jpnn.com, MALANG - Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) kembali membuka aktivitas wisata di Gunung Bromo mulai Sabtu (19/9).

Pembukaan dilakukan setelah kondisi kawasan dinyatakan aman pascakebakaran yang sempat melanda kawasan Bromo.

Kepala Balai Besar TNBTS Rudijanta Tjahja Nugraha mengatakan keputusan tersebut diambil setelah pihaknya melakukan peninjauan terhadap sejumlah aspek.

"Mulai dari keselamatan, daya dukung kawasan, hingga keberlangsungan perekonomian masyarakat," kata Rudi melalui keterangan resmi yang diterima di Kota Malang, Jumat (18/9).

Menurut Rudi, kawasan wisata Bromo dapat kembali dikunjungi wisatawan mulai Sabtu (19/9) pukul 00.01 WIB.

Keputusan tersebut dituangkan dalam Surat Pengumuman Nomor PG.25/T.8/TU/HMS.01.07/B/09/2026 tentang Pembukaan Kembali Kawasan Wisata Bromo.

Wisatawan yang sudah memiliki tiket kunjungan untuk periode 19-30 September 2026 dapat langsung memasuki kawasan Bromo sesuai tanggal yang tercantum pada tiket.

"Jadi, tanpa perlu melakukan pembelian tiket kembali dan tiket itu tidak dapat di-reschedule maupun refund," ujarnya.