Korban KMP Virgo Transport 8 Asal Jember Jadi Empat Orang, Semuanya Masih Dicari

jatim.jpnn.com, JEMBER - Jumlah warga Kabupaten Jember yang menjadi penumpang KMP Virgo Transport 8 dan masih dalam pencarian bertambah menjadi empat orang.

Keempat warga tersebut belum ditemukan setelah kapal yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan di perairan Masalembo, Laut Jawa, Minggu (13/9).

Kepala BPBD Jember Edy Budi Susilo mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Basarnas Pos SAR Jember dan BPBD Jawa Timur terkait perkembangan pencarian.

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"Kami telah melakukan koordinasi dengan Basarnas Pos SAR Jember dan BPBD Jatim bahwa dari hasil penelusuran diketahui empat korban KM Virgo asal Kabupaten Jember masih dalam pencarian," kata Edy di Kantor BPBD Jember, Jumat (18/9).

Empat warga Jember tersebut tercatat dalam manifest KMP Virgo Transport 8. Mereka ialah Niki Armi Minamri Robby (34), warga Desa Karangduren, Kecamatan Balung. Niki merupakan sopir truk bermuatan ikan dari jasa ekspedisi Ghaniy.

Kemudian M Abdul Rosyid (30), warga Desa Sruni, Kecamatan Jenggawah, yang merupakan kernet truk bermuatan ikan dari jasa ekspedisi Ghaniy.

Korban ketiga ialah Avejaya Ruddinka (44), warga Desa Seputih, Kecamatan Mayang. Dia tercatat sebagai kernet truk bernomor polisi AD 8807 NA yang mengangkut paket ekspedisi BMT.

Sementara korban keempat adalah Mahmud Sahudi (43), warga Desa Sumberejo, Kecamatan Ambulu. Dia merupakan kernet truk bernomor polisi L 8655 NB dengan muatan paket ekspedisi Riki.