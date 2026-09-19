Cuaca Jawa Timur 19 September 2026, Siang dan Sore Gerimis di Wilayah Berikut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Sabtu (19/9).

Paginya Kota Batu, Kota Malang, Magetan berangin. Wilayah lainnya cerah dan cerah berawan.

Siangnya Kota Batu hujan ringan atau gerimis. Bojonegoro, Kota Malang, dan Magetan berangin. Wilayah lainnya cerah dan cerah berawan.

Sorenya Kota Batu masih gerimis. Bojonegoro, Pacitan, dan Trenggalek berangin. Wilayah lainnya cerah dan cerah berawan.

Malamnya Kota Batu, Kota Malang, Kota Probolinggo, Lumajang, Pacitan, Pasuruan, Ponorogo, dan Trenggalek berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 19-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 4-26 kilometer per jam.