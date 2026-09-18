Truk Tabrak Lokasi Hajatan di Lumajang Karena Rem Blong, 2 Tewas dan 9 Luka-Luka

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Sebuah truk menabrak lokasi acara hajatan pernikahan Kabupaten Lumajang, Kamis (17/9) sekitar pukul 15.00 WIB. Akibatnya, dua orang dilaporkan tewas dan sembilan mengalami luka.

Kasi Humas Polres Lumajang Ipda Suprapto mengatakan peristiwa itu dialami oleh truk dengan nomor polisi N 8187 YH, di Dusun Sidomakmur, Desa Gucialit, Kecamatan Gucialit, Lumajang.

"Saat melintasi jalan umum yang menurun, kendaraan truk tiba-tiba mengalami kerusakan pada sistem pengereman atau rem blong," kata Suprapto saat dikonfirmasi, Jumat (18/9).

Truk tersebut kehilangan kendali karena remnya blong, hingga menabrak sebuah pikap Suzuki Carry hitam dengan nomor polisi L 8060 AA yang tengah melaju searah di depannya.

“Kendaraan pikap Suzuki Carry warna hitam bernomor polisi L 8060 AA membentur atau menabrak kerumunan pejalan kaki yang berada di depannya," ujarnya.

Kendaraan tersebut terus melaju kencang sampai menabrak pikap lain nomor polisi N 8157 YA yang terparkir di bahu jalan. Bahkan, truk itu kembali menyasar lima sepeda motor.

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Kelima sepeda motor yang ditabrak itu adalah, Honda Scoopy N 2092 YAG, Honda Scoopy N 6139 YBD, Honda Beat N 2515 YAD, Honda Vario N 4855 YBF, serta Honda Vario W 4126 BI.

“Truk terus berjalan ke arah timur menabrak kembali sound system acara pernikahan yang berada di pinggir jalan sebelah kiri atau utara, sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas jalan," jelasnya.