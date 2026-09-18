Truk Tabrak Lokasi Hajatan di Lumajang Karena Rem Blong, 2 Tewas dan 9 Luka-Luka
jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Sebuah truk menabrak lokasi acara hajatan pernikahan Kabupaten Lumajang, Kamis (17/9) sekitar pukul 15.00 WIB. Akibatnya, dua orang dilaporkan tewas dan sembilan mengalami luka.
Kasi Humas Polres Lumajang Ipda Suprapto mengatakan peristiwa itu dialami oleh truk dengan nomor polisi N 8187 YH, di Dusun Sidomakmur, Desa Gucialit, Kecamatan Gucialit, Lumajang.
"Saat melintasi jalan umum yang menurun, kendaraan truk tiba-tiba mengalami kerusakan pada sistem pengereman atau rem blong," kata Suprapto saat dikonfirmasi, Jumat (18/9).
Truk tersebut kehilangan kendali karena remnya blong, hingga menabrak sebuah pikap Suzuki Carry hitam dengan nomor polisi L 8060 AA yang tengah melaju searah di depannya.
“Kendaraan pikap Suzuki Carry warna hitam bernomor polisi L 8060 AA membentur atau menabrak kerumunan pejalan kaki yang berada di depannya," ujarnya.
Kendaraan tersebut terus melaju kencang sampai menabrak pikap lain nomor polisi N 8157 YA yang terparkir di bahu jalan. Bahkan, truk itu kembali menyasar lima sepeda motor.
Kelima sepeda motor yang ditabrak itu adalah, Honda Scoopy N 2092 YAG, Honda Scoopy N 6139 YBD, Honda Beat N 2515 YAD, Honda Vario N 4855 YBF, serta Honda Vario W 4126 BI.
“Truk terus berjalan ke arah timur menabrak kembali sound system acara pernikahan yang berada di pinggir jalan sebelah kiri atau utara, sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas jalan," jelasnya.
Truk tabrak lokasi hajatan karena rem blong di Lumajang, akibatkan dua orang tewas dan sembilan luka
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