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Ekskavator Crane Ambruk Timpa PJU di HR Muhammad Surabaya

Jumat, 18 September 2026 – 19:47 WIB
Ekskavator Crane Ambruk Timpa PJU di HR Muhammad Surabaya - JPNN.com Jatim
Petugas ketika menangani tiang PJU yang ambruk karena ekskavator crane di Jalan Mayjend HR Muhammad, Surabaya, Jumat (18/9). Foto: Dok. BPBD Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebuah ekskavator crane ambruk hingga mengenai tiang listrik di Jalan Mayjend HR. Muhammad, Sukomanunggal, Surabaya, Jumat (18/9). Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.

Berdasarkan video yang beredar, terlihat sebuah kamera mobil merekam arus lalu lintas. Namun, sebuah tiang secara tiba-tiba ambruk ke tengah jalan yang dilintasi kendaraan.

Dalam video, terlihat sebuah sepeda motor dan mobil berhenti tepat di dekat tiang yang ambruk. Tampak tidak ada korban terdampak dari insiden tersebut.

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Peristiwa dalam video di media sosial tersebut merupakan kecelakaan kerja, yakni ambruknya ekskavator crane hingga mengenai tiang lampu penerangan jalan umum (PJU).

“Terima berita sekitar pukul 15.26 WIB, tiba di lokasi 15.30 WIB, di Jl. Mayjend HR. Muhammad,” kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Surabaya Linda Novanti saat dikonfirmasi.

Linda mengatakan tidak ada korban jiwa maupun luka atas peristiwa ambruknya ekskavator crane. Seorang operator berhasil keluar sebelum alat beratnya sampai ke tanah.

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“Korban operator ekskavator crane warga Jombang dalam kondisi sadar, hanya mengalami syok. Saat petugas tiba di lokasi untuk korban sudah berhasil keluar dari kabin,” ujarnya.

Saat ini, petugas telah menangani dampak dari kecelakaan kerja di Jalan Mayjend HR. Muhammad tersebut. Tiang listrik yang menutupi jalan juga telah dipotong agar lalu lintas berjalan.

Sebuah ekskavator crane ambruk menimpa PJU hingga menutup Jalan Mayjend HR. Muhammad, Surabaya
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TAGS   surabaya kecelakaan kerja BPBD Surabaya tiang pju ambruk

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