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Dumai Jajaki Kolaborasi dengan SIER, Logistik dan Pergudangan Jadi Bidikan

Jumat, 18 September 2026 – 18:00 WIB
Dumai Jajaki Kolaborasi dengan SIER, Logistik dan Pergudangan Jadi Bidikan - JPNN.com Jatim
Pemkot Dumai menjajaki kerja sama dengan PT SIER di sektor logistik, pergudangan, dan industri setelah kunjungan ke SIER dan PIER. Foto: Dok. PT SIER

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Dumai, Riau, menjajaki peluang kerja sama dengan PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER), khususnya di sektor logistik, pergudangan, dan pengembangan industri.

Penjajakan tersebut dilakukan melalui kunjungan Wali Kota Dumai Paisal bersama rombongan ke SIER selama dua hari, 17–18 September 2026.

Rombongan Pemkot Dumai diterima langsung Direktur Utama PT SIER Alif Abadi dan Direktur Operasi PT SIER Yohanes Deddy Setiawan di Wisma SIER.

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Pada hari pertama, kedua pihak berdiskusi mengenai perkembangan bisnis SIER, termasuk pengalaman dalam mengelola kawasan industri serta pengembangan bisnis logistik dan pergudangan.

Rombongan juga diajak melihat langsung Industrial Operation Hub (IOH) di Wisma SIER. Fasilitas tersebut menjadi bagian dari sistem operasional dan pengelolaan kawasan industri SIER.

Kunjungan berlanjut pada hari kedua ke Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER), kawasan industri yang berada di bawah manajemen PT SIER.

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Di PIER, rombongan melihat sejumlah fasilitas kawasan, termasuk area pergudangan dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Kunjungan lapangan tersebut memberikan gambaran mengenai pengelolaan kawasan industri secara terintegrasi, mulai infrastruktur hingga fasilitas pendukung kegiatan industri.

Pemkot Dumai menjajaki kerja sama dengan PT SIER di sektor logistik, pergudangan, dan industri setelah kunjungan ke SIER dan PIER.
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TAGS   Pemkot Dumai wali kota dumai paisal cpo SIER

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