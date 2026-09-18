Dumai Jajaki Kolaborasi dengan SIER, Logistik dan Pergudangan Jadi Bidikan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Dumai, Riau, menjajaki peluang kerja sama dengan PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER), khususnya di sektor logistik, pergudangan, dan pengembangan industri.

Penjajakan tersebut dilakukan melalui kunjungan Wali Kota Dumai Paisal bersama rombongan ke SIER selama dua hari, 17–18 September 2026.

Rombongan Pemkot Dumai diterima langsung Direktur Utama PT SIER Alif Abadi dan Direktur Operasi PT SIER Yohanes Deddy Setiawan di Wisma SIER.

Pada hari pertama, kedua pihak berdiskusi mengenai perkembangan bisnis SIER, termasuk pengalaman dalam mengelola kawasan industri serta pengembangan bisnis logistik dan pergudangan.

Rombongan juga diajak melihat langsung Industrial Operation Hub (IOH) di Wisma SIER. Fasilitas tersebut menjadi bagian dari sistem operasional dan pengelolaan kawasan industri SIER.

Kunjungan berlanjut pada hari kedua ke Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER), kawasan industri yang berada di bawah manajemen PT SIER.

Di PIER, rombongan melihat sejumlah fasilitas kawasan, termasuk area pergudangan dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Kunjungan lapangan tersebut memberikan gambaran mengenai pengelolaan kawasan industri secara terintegrasi, mulai infrastruktur hingga fasilitas pendukung kegiatan industri.