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Riyatno Abiyoso Ingin Ulangi Memori Manis PSIM di Kandang Madura United

Jumat, 18 September 2026 – 14:09 WIB
Riyatno Abiyoso Ingin Ulangi Memori Manis PSIM di Kandang Madura United - JPNN.com Jatim
Riyatno Abiyoso membawa motivasi baru PSIM Yogyakarta untuk memburu poin di kandang Madura United pada pekan ketiga BRI Super League 2026/27. Foto: Dok. ileague.id

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Hasil sekali imbang dan sekali kalah pada dua laga awal BRI Super League 2026/27 menjadi pemacu semangat Riyatno Abiyoso.

Winger PSIM Yogyakarta itu bertekad memberikan kemampuan terbaik saat Laskar Mataram bertandang ke markas Madura United FC pada pekan ketiga kompetisi.

PSIM dijadwalkan menghadapi Madura United di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (18/9) malam. Kickoff pertandingan dijadwalkan pukul 19.00 WIB.

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Riyatno mengatakan timnya datang dengan motivasi baru untuk memburu poin dari kandang Laskar Sape Kerrab.

“Kita datang dengan motivasi baru dan kita akan mencoba yang terbaik untuk meraih poin di kandang Madura United,” kata pemain yang akrab disapa Abi itu dikutip dari laman ileague.id, Jumat (18/9).

Abi juga kembali mendapat kepercayaan Jean-Paul van Gastel untuk menjadi starter dalam dua pertandingan awal musim ini.

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Dia menilai kepercayaan tersebut bukan sebuah beban. Sebaliknya, kesempatan itu menjadi motivasi untuk bekerja lebih keras dan membuktikan kepercayaan yang diberikan pelatih.

“Dua pertandingan ini selalu diberi kepercayaan. Bagi saya itu bukan beban, justru untuk saya bisa bekerja lebih keras lagi dan menampilkan sebaik mungkin di lapangan untuk menjawab kepercayaan dari pelatih kepala dan sebisa mungkin saya membantu tim untuk bermain lebih baik lagi,” tuturnya.

Riyatno Abiyoso membawa motivasi baru PSIM Yogyakarta untuk memburu poin di kandang Madura United pada pekan ketiga BRI Super League 2026/27.
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TAGS   Riyatno Abiyoso PSIM Yogyakarta Madura United vs PSIM BRI Super League Liga 1 Indonesia berita liga 1

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