Cuaca Malang 18 September 2026, Pagi-Malam Cerah dan Berangin
jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Jumat (18/9) untuk kota maupun kabupatennya.
Pagi sampai sore cuaca di seluruh kawasan cerah.
Malamnya cerah hingga berangin di seluruh kawasan.
Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.
Pagi dan siang Karangploso berangin. Kawasan lainnya cerah dan cerah berawan.
Sorenya Ampelgading dan Pujon berangin. Kawasan lainnya cerah dan cerah berawan.
Malamnya cerah hingga berangin di seluruh kawasan.
BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 14-32 derajat celsius.
Ramalan cuaca Malang hari ini, pagi sampai malam diramalkan cerah hingga berangin.
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