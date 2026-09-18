Cuaca Jawa Timur 18 September 2026, Pagi Sampai Malam Cerah Hingga Berangin

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Jumat (18/9).

Paginya Tuban berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya Tuban masih berangin. Wilayah lainnya cerah dan cerah berawan.

Sorenya Kota Batu dan Pacitan berangin. Wilayah lainnya cerah dan cerah berawan.

Malamnya Banyuwangi, Kota Batu, Kota Malang, Lumajang, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Pacitan, Pasuruan, Situbondo, dan Trenggalek berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 16-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 7-21 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)