Open House Elyon Christian School, Anak Diajak Belajar Sambil Bereksplorasi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Elyon Christian School menjadikan kegiatan Open House sebagai ruang komunikasi antara sekolah, anak, dan orang tua.

Melalui kegiatan tersebut, keluarga diajak melihat secara langsung lingkungan belajar sekaligus pendekatan pembelajaran yang diterapkan sekolah.

Hal itu disampaikan Kepala Sekolah SD Kristen Elyon–East Campus Luciana Kho setelah rangkaian Open House bertema Little Explorers untuk jenjang Preschool dan Primary yang berlangsung pada Agustus 2026.

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Luciana mengatakan anak-anak diajak mengikuti berbagai aktivitas yang dirancang untuk menggugah rasa ingin tahu dengan cara menyenangkan dan sesuai tahap perkembangan mereka.

“Kegiatan yang dihadirkan mencakup pengalaman belajar melalui Science, Mandarin, English, serta pembelajaran tentang Penciptaan berdasarkan Alkitab,” kata Luciana, Kamis (17/9).

Menurut dia, tema Little Explorers berangkat dari pemahaman bahwa setiap anak merupakan penjelajah kecil yang memiliki rasa ingin tahu tinggi.

Tema tersebut juga menggambarkan semangat anak sebagai pembelajar sepanjang hayat sekaligus dorongan alami untuk mengeksplorasi lingkungan di sekitarnya.

“Melalui eksplorasi, anak memiliki kesempatan untuk memenuhi kebutuhan belajar dan rasa ingin tahunya secara alami. Karena itu, lingkungan belajar perlu mampu memfasilitasi rasa ingin tahu tersebut agar berkembang secara optimal,” jelasnya.