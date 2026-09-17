Mobil Kecelakaan dengan Kereta di Jember, Satu Orang Tewas

jatim.jpnn.com, JEMBER - Sebuah mobil Toyota Fortuner berwarna putih terlibat kecelakaan dengan kereta api di petak jalan Tanggul-Bangsalsari, Kabupaten Jember, Kamis (17/9) sekitar pukul 12.05 WIB.

Akibat kecelakaan itu, pengemudi Fortuner berinisial YNI warga Kecamatan Umbulsari, Jember, dilaporkan langsung meninggal di lokasi kejadian.

Menanggapi hal tersebut, Manager Hukum dan Humas Daop 9 Jember Cahyo Widiantoro mengatakan peristiwa itu terjadi di Tanggul-Bangsalsari tepatnya KM 173+060.

"Masinis KA 239F (Ijen Ekspres) sebelumnya telah memberikan semboyan 35 atau isyarat peringatan secara berulang kali,” kata Cahyo ketika dikonfirmasi.

Namun, Cahyo menyebut kecelakaan akhirnya tidak bisa terhindarkan, karena pengemudi mobil baru menyadari kedatangan kereta ketika jarak sudah dekat.

Selanjutnya, KA Ijen Ekspres berhenti luar biasa karena memerlukan pemeriksaan akibat kecelakaan, sedangkan Fortuner mengalami kerusakan parah setelah terseret satu kilometer.

Cahyo mengungkapkan petugas dan penumpang dinyatakan selamat tanpa mengalami luka. Kereta dinyatakan aman untuk melanjutkan perjalanan, sekitar pukul 12.19 WIB.

"KA Ijen Ekspres mengalami keterlambatan selama 46 menit dan terdapat kerusakan pada lampu kabut lokomotif. Namun, perjalanan kereta api di lintas tersebut tetap berjalan normal dan aman," pungkasnya. (mcr23/jpnn)