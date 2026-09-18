Lansia Tewas Terjebak Saat Karhutla di Lahan Jati Ponorogo

jatim.jpnn.com, PONOROGO - Seorang perempuan lanjut usia (lansia) tewas setelah terjebak kebakaran lahan jati di Desa Sampung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, Kamis (17/9). Korban ditemukan dalam kondisi terjatuh dan terkepung api saat sedang mencari kayu di ladang.

Kapolsek Sampung AKP Agus Suprianto mengatakan kebakaran diketahui sekitar pukul 10.00 WIB di lahan belakang permukiman warga di Dukuh Sampung Lor, Desa Sampung.

Saat kejadian, korban sedang mencari kayu di ladang. Suaminya, Tumiran, mengetahui lahan di belakang rumah mereka terbakar dan langsung mencari istrinya karena khawatir.

"Tumiran mengetahui lahan di belakang rumahnya terbakar, sementara istrinya saat itu sedang mencari kayu di ladang. Karena khawatir, Tumiran langsung melakukan pencarian dan korban ditemukan dalam kondisi terjatuh serta terkepung api," kata Agus.

Warga yang mengetahui kejadian tersebut kemudian berupaya mengevakuasi korban dari lokasi kebakaran.

Korban dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun, luka bakar yang diderita korban mencapai sekitar 70 persen.

"Korban sempat dievakuasi warga dan dibawa ke puskesmas. Namun, mengalami luka bakar sekitar 70 persen, nyawa korban tidak dapat diselamatkan," ujarnya.

Petugas kepolisian yang tiba di lokasi turut membantu penanganan dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Polisi masih menyelidiki sumber api dan titik awal kebakaran lahan tersebut. Jenazah korban kemudian dimakamkan di pemakaman setempat.