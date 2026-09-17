KSOP Tanjung Perak Diperiksa Ditpolairud Polda Kalsel Soal Insiden KMP Virgo Transport 8

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Perwakilan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjung Perak Surabaya bakal diperiksa Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Kalimantan Selatan (Kalsel).

Dirpolairud Polda Jawa Timur Kombes Arman Asmara mengatakan pemeriksaan itu terkait insiden KMP Virgo Transport 8. Permintaan keterangan tersebut digelar, Kamis (16/9) ini.

"Hari ini ada pemeriksaan pemanggilan kepada KSOP dari penyidik Kalimantan Selatan kepada KSOP, Kepala Syahbandar ya, di Ditpolair ya," kata Arman saat dikonfirmasi.

Arman menyebut proses hukum insiden kecelakaan pelayaran tersebut merupakan Ditpolairud Polda Kalsel, sebab lokasi kejadian berada di perairan dekat Banjarmasin.

"Kejadiannya lebih dekat dan masuk di wilayah perairan Kalimantan Selatan. Walaupun dikatakan bahwasanya di Masalembo Barat Daya, ada lebih kurang 84 nautical mile,” ujarnya.

“Jadi, lebih dekat ke Kalimantan Selatan sehingga penyidikannya, LP (laporan)-nya, locus delicti-nya dilaksanakan Kalimantan Selatan," imbuhnya.

Namun, Penyidik Ditpolairud Polda Kalsel meminjam kantor yang beralamat di Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantian, Surabaya untuk melaksanakan proses pemeriksaan.

"Pinjam tempat untuk melaksanakan pemeriksaan kepada KSOP maupun karyawan KSOP gitu. LP-nya udah di sana dibuat," ucapnya.