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SIER Siapkan Pengembangan Kawasan Komersial Baru, Ini Pesan Khofifah

Kamis, 17 September 2026 – 20:22 WIB
SIER Siapkan Pengembangan Kawasan Komersial Baru, Ini Pesan Khofifah - JPNN.com Jatim
Gubernur Jatim Khofifah mendorong SIER meningkatkan kinerja, memperkuat investasi, layanan kawasan, dan kontribusi terhadap PAD Jawa Timur. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) terus meningkatkan kinerja perusahaan sekaligus memperkuat perannya dalam mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.

Pesan tersebut disampaikan Khofifah saat menerima audiensi jajaran Komisaris dan Direksi PT SIER di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (16/9) malam.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat. Khofifah bersama jajaran SIER berdiskusi mengenai perkembangan perusahaan, investasi, hingga kontribusi kawasan industri terhadap pembangunan Jawa Timur.

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Audiensi tersebut sekaligus menjadi momentum bagi jajaran Komisaris dan Direksi SIER untuk memperkenalkan susunan manajemen baru.

Jajaran SIER juga menyampaikan perkembangan perusahaan sekaligus meminta arahan Khofifah terkait langkah-langkah strategis yang akan dilakukan ke depan. Hadir dalam audiensi tersebut Komisaris PT SIER Indra Nur Fauzi dan Arif Budi Santoso.

Sementara jajaran direksi terdiri atas Direktur Utama PT SIER Alif Abadi, Direktur Kelembagaan Ahmad Fahrudin, Direktur Keuangan, Administrasi dan Manajemen Risiko Rizka Syafittri Siregar, Direktur Pemasaran dan Pengembangan Jefri Ikhwan Ma’arif, serta Direktur Operasi Yohanes Deddy Setiawan.

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Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Yogi Widi Kurniawan turut mendampingi jajaran direksi.

Khofifah menekankan pentingnya peningkatan kinerja SIER secara berkelanjutan. Menurutnya, kinerja perusahaan yang semakin baik diharapkan tidak hanya memperkuat SIER sebagai korporasi, tetapi juga memberikan kontribusi lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur.

Gubernur Jatim Khofifah mendorong SIER meningkatkan kinerja, memperkuat investasi, layanan kawasan, dan kontribusi terhadap PAD Jawa Timur.
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TAGS   SIER kawasan komersial Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa

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