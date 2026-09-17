Dindik Jatim Gandeng Unhan Siapkan Siswa Jadi Pemimpin Strategis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dinas Pendidikan Jawa Timur (Dindik Jatim) bersama Universitas Pertahanan (Unhan) RI membuka ruang kolaborasi untuk membangun jalur pembinaan talenta siswa secara berkelanjutan.

Pembinaan tersebut diarahkan mulai dari identifikasi potensi siswa di sekolah, pengenalan pendidikan di Unhan, hingga pengembangan kapasitas kepemimpinan strategis.

Kolaborasi itu mengemuka dalam Kunjungan Belajar Mahasiswa Program Magister Fakultas Keamanan Nasional (FKN) Unhan RI sekaligus Sosialisasi Universitas Pertahanan bagi kepala sekolah dan siswa SMA di Jawa Timur.

Kepala Dindik Jatim Aries Agung Paewai mengatakan, kerja sama dengan Unhan tidak semestinya berhenti pada kegiatan kunjungan belajar maupun sosialisasi perguruan tinggi.

Menurutnya, terdapat ruang kerja sama yang lebih luas untuk menyiapkan talenta muda Jawa Timur agar memiliki kapasitas akademik, karakter, kepemimpinan, dan jiwa pengabdian.

“Kami ingin membangun jembatan dari sekolah menuju strategic leadership karena anak-anak yang hari ini berada di ruang kelas adalah mereka yang dua puluh tahun mendatang akan berada di berbagai posisi strategis bangsa,” ujar Aries.

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Dia menjelaskan jalur pembinaan dapat dimulai dari sekolah melalui identifikasi talenta, pengenalan terhadap Unhan, mentoring oleh alumni maupun Kadet, pembinaan akademik, karakter, fisik dan kepemimpinan.

Selanjutnya, siswa diarahkan untuk mempersiapkan diri menghadapi proses seleksi, pendidikan tinggi, hingga pengabdian kepada bangsa.