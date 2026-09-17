Kebakaran Pabrik Bata Ringan di Lamongan, Satu Orang Meninggal dan Enam Luka Bakar

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Kebakaran melanda ruang pengendapan produksi bata ringan PT Superior Prima Sukses di Desa Warukulon, Kecamatan Pucuk, Lamongan, Kamis (17/9) dini hari. Dalam peristiwa tersebut, satu orang meninggal dunia dan enam lainnya mengalami luka bakar.

Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Lamongan Rayin mengatakan kebakaran terjadi sekitar pukul 00.30 WIB. Sebelum kebakaran, terdengar ledakan dari ruang pengendapan yang menjadi lokasi kejadian.

"Dalam peristiwa kebakaran tersebut, satu orang meninggal dunia dan enam orang lainnya masih dalam perawatan karena mengalami luka bakar. Kerugian materiil sementara diperkirakan mencapai sekitar Rp1 miliar," kata Rayin.

Laporan kebakaran diterima petugas dari pihak personalia pabrik sekitar pukul 00.40 WIB. Petugas Damkar Korwil Babat kemudian mengerahkan satu armada menuju lokasi untuk melakukan pemadaman.

"Api dipadamkan sekitar pukul 01.30 WIB. Dalam proses pemadaman, petugas Damkar Korwil Babat dibantu empat personel dari Polsek Pucuk dan tiga personel dari rumah sakit," ujarnya.

Ruang pengendapan yang terbakar memiliki ukuran sekitar 20 x 25 meter. Beruntung, api tidak merambat ke gedung operasional maupun gedung produksi sehingga kedua bangunan tersebut dapat diselamatkan.

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"Untuk semua korban saat ini menjalani perawatan di rumah sakit," kata Rayin.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Lamongan Ipda M Hamzaid mengatakan penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan.