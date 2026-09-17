JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Kebakaran Pabrik Bata Ringan di Lamongan, Satu Orang Meninggal dan Enam Luka Bakar

Kebakaran Pabrik Bata Ringan di Lamongan, Satu Orang Meninggal dan Enam Luka Bakar

Kamis, 17 September 2026 – 18:40 WIB
Kebakaran Pabrik Bata Ringan di Lamongan, Satu Orang Meninggal dan Enam Luka Bakar - JPNN.com Jatim
Petugas kepolisian saat melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) kebakaran di PT Superior Prima Sukses Tbk, Desa Warukulon, Kecamatan Pucuk, Lamongan, Jawa Timur, Kamis (17/9/2026). Polisi melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kebakaran yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan enam orang luka bakar. (ANTARA/HO-Humas Polres Lamongan)

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Kebakaran melanda ruang pengendapan produksi bata ringan PT Superior Prima Sukses di Desa Warukulon, Kecamatan Pucuk, Lamongan, Kamis (17/9) dini hari. Dalam peristiwa tersebut, satu orang meninggal dunia dan enam lainnya mengalami luka bakar.

Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Lamongan Rayin mengatakan kebakaran terjadi sekitar pukul 00.30 WIB. Sebelum kebakaran, terdengar ledakan dari ruang pengendapan yang menjadi lokasi kejadian.

"Dalam peristiwa kebakaran tersebut, satu orang meninggal dunia dan enam orang lainnya masih dalam perawatan karena mengalami luka bakar. Kerugian materiil sementara diperkirakan mencapai sekitar Rp1 miliar," kata Rayin. 

Baca Juga:

Laporan kebakaran diterima petugas dari pihak personalia pabrik sekitar pukul 00.40 WIB. Petugas Damkar Korwil Babat kemudian mengerahkan satu armada menuju lokasi untuk melakukan pemadaman.

"Api dipadamkan sekitar pukul 01.30 WIB. Dalam proses pemadaman, petugas Damkar Korwil Babat dibantu empat personel dari Polsek Pucuk dan tiga personel dari rumah sakit," ujarnya.

Ruang pengendapan yang terbakar memiliki ukuran sekitar 20 x 25 meter. Beruntung, api tidak merambat ke gedung operasional maupun gedung produksi sehingga kedua bangunan tersebut dapat diselamatkan.

Baca Juga:

"Untuk semua korban saat ini menjalani perawatan di rumah sakit," kata Rayin.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Lamongan Ipda M Hamzaid mengatakan penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan.

Kebakaran melanda ruang pengendapan pabrik bata ringan di Pucuk, Lamongan. Satu orang meninggal dan enam lainnya mengalami luka bakar.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   kebakaran pabrik bata ringan kebakaran lamongan Korban Kebakaran korban kebakaran tewas

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU