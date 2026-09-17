FFS Nasional 2026 Smekdor Buka Lomba Film Berbasis AI, Siapkan Hadiah Rp20 Juta

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Festival Film Surabaya (FFS) Nasional kembali digelar SMK Dr Soetomo (Smekdor) Surabaya. Memasuki penyelenggaraan ke-8, festival karya sineas muda tersebut menghadirkan kategori baru berupa lomba film pendek berbasis artificial intelligence (AI).

Pendaftaran FFS Nasional 2026 dibuka mulai 11 September hingga 10 November 2026. Peserta dapat mendaftarkan karya melalui laman resmi yang disediakan panitia.

Kepala SMK Dr Soetomo Surabaya Juliantono Hadi mengatakan FFS merupakan agenda tahunan yang telah digelar sejak 2019. Namun, penyelenggaraannya sempat terhenti pada 2020 akibat pandemi Covid-19.

"Ini event tahunan sejak 2019. Tahun ini merupakan pelaksanaan ke-8," ujar Juliantono, Kamis (17/9).

Menurut dia, FFS digelar untuk mewadahi kreativitas pelajar sekaligus memperkenalkan dunia perfilman di lingkungan pendidikan. Festival tersebut juga memiliki kekhasan karena peserta dari luar daerah diundang dan difasilitasi akomodasinya.

"Di Surabaya hampir belum ada festival film yang concern di dunia pendidikan. Kami mengutamakan karya siswa," katanya.

Juliantono menilai penyelenggaraan tahun ini menjadi momentum untuk mengakomodasi perkembangan teknologi dalam industri kreatif. Dia berharap FFS dapat mendorong perkembangan seni fotografi dan perfilman sekaligus membuka ruang bagi siswa untuk menunjukkan karya.

"Ini festival film AI pertama di Indonesia," ujarnya.