Minta Rektor Turun, Mahasiswa UINSA Surabaya Ancam Gelar Aksi Lebih Besar

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya mengancam bakal menggelar aksi dengan massa lebih besar, jika Achmad Muzakki tidak turun dari jabatan rektor.

Koordinator lapangan aksi Koko Qurrahman Prakoso mengatakan demonstran memutuskan membubarkan diri, setelah ditemui oleh tenaga rektorat bagian kemahasiswaan.

“Pasti kalau memang belum ada kepastian, belum ditepati janji-janjinya, pasti lebih banyak lagi massa yang akan turun,” kata Koko di Gedung Rektorat UINSA Surabaya, Kamis (16/9).

Kokoh menyebut mahasiswa bakal menggelar demonstrasi lagi, Senin (21/9) mendatang. Bahkan, mereka mengancam akan melakukan aksi pada hari-hari berikutnya.

"Pasti ada, kabarnya, pasti ada infonya. Kalau perlu kami lakukan setiap hari (aksi), kami akan lakukan setiap hari, sampai Prof Muzakki benar-benar bisa kami temui," ujarnya.

Massa aksi meminta agar Muzakki menemui secara langsung mahasiswa di gedung rektorat. Menurut mereka, sistem yang sudah melenceng harus segera diperbaiki dengan cepat.

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"Kami harapkan tidak ada alasan yang berbelit-belit. Karena yang pasti kami enggak ingin melukai, mencederai, dan memperburuk nama UINSA Surabaya,” ucapnya.

Diketahui, total ada delapan tuntutan yang disuarakan oleh mahasiswa UINSA Surabaya, selama dua hari menggelar aksi demonstrasi.