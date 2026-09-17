JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Minta Rektor Turun, Mahasiswa UINSA Surabaya Ancam Gelar Aksi Lebih Besar

Minta Rektor Turun, Mahasiswa UINSA Surabaya Ancam Gelar Aksi Lebih Besar

Kamis, 17 September 2026 – 17:02 WIB
Minta Rektor Turun, Mahasiswa UINSA Surabaya Ancam Gelar Aksi Lebih Besar - JPNN.com Jatim
Mahasiswa UINSA Surabaya saat menggelar aksi turunkan rektor, Kamis (16/9). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya mengancam bakal menggelar aksi dengan massa lebih besar, jika Achmad Muzakki tidak turun dari jabatan rektor.

Koordinator lapangan aksi Koko Qurrahman Prakoso mengatakan demonstran memutuskan membubarkan diri, setelah ditemui oleh tenaga rektorat bagian kemahasiswaan.

“Pasti kalau memang belum ada kepastian, belum ditepati janji-janjinya, pasti lebih banyak lagi massa yang akan turun,” kata Koko di Gedung Rektorat UINSA Surabaya, Kamis (16/9).

Baca Juga:

Kokoh menyebut mahasiswa bakal menggelar demonstrasi lagi, Senin (21/9) mendatang. Bahkan, mereka mengancam akan melakukan aksi pada hari-hari berikutnya.

"Pasti ada, kabarnya, pasti ada infonya. Kalau perlu kami lakukan setiap hari (aksi), kami akan lakukan setiap hari, sampai Prof Muzakki benar-benar bisa kami temui," ujarnya.

Massa aksi meminta agar Muzakki menemui secara langsung mahasiswa di gedung rektorat. Menurut mereka, sistem yang sudah melenceng harus segera diperbaiki dengan cepat.

Baca Juga:

"Kami harapkan tidak ada alasan yang berbelit-belit. Karena yang pasti kami enggak ingin melukai, mencederai, dan memperburuk nama UINSA Surabaya,” ucapnya.

Diketahui, total ada delapan tuntutan yang disuarakan oleh mahasiswa UINSA Surabaya, selama dua hari menggelar aksi demonstrasi.

Mahasiswa UINSA Surabaya mengancam bakal menggelar aksi lebih besar jika Achmad Muzakki tidak turun dari jabatan rektor
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   surabaya UINSA mahasiswa demo Rektor Uinsa demo mahasiswa UINSA Prof Akhmad Muzakki

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU