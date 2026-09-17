Aktivitas Kuliah UINSA Surabaya Tidak Berjalan Normal Selama Aksi Turunkan Rektor

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Aktivitas perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya tidak berjalan normal, ketika berlangsungnya demonstrasi tolak Achmad Muzakki menjadi rektor.

Koordinator lapangan aksi Koko Qurrahman Prakoso mengatakan beberapa mahasiswa masih menyempatkan mengikuti mata perkuliahan, sebelum bergabung dengan massa aksi.

“Tapi ada beberapa juga yang memilih untuk turun aksi saja,” kata Koko ketika dikonfirmasi, Kamis (16/9).

Selain itu, Koko juga menerima informasi ada mata perkuliahan yang dilangsungkan secara daring. Dia tidak menjelaskan alasan dosen tersebut tidak dilakukan secara langsung.

“Ini juga laporan dari teman-teman ada yang online, dan masih ada yang melakukan mata kuliah seperti biasa di kelas masing-masing. Iya benar (perkuliahan belum normal),” ujarnya.

Koko menyebut delapan tuntutan yang disuarakan dalam aksi tersebut sama dengan, Rabu (15/9). Salah satunya, menurunkan Muzakki dari jabatan rektornya.

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“Targetnya sampai tuntas, sampai tuntutan kami digubris, sampai tuntutan kami dilaksanakan, dan gol terbesarnya adalah sampai Prof. Muzakki turun,” jelasnya.

Diketahui, total ada delapan tuntutan yang disuarakan oleh mahasiswa UINSA Surabaya, selama dua hari menggelar aksi demonstrasi.