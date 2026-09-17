JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Mahasiswa UINSA Surabaya Kembali Gelar Demo Tolak Muzakki Jadi Rektor Dua Periode

Mahasiswa UINSA Surabaya Kembali Gelar Demo Tolak Muzakki Jadi Rektor Dua Periode

Kamis, 17 September 2026 – 13:08 WIB
Mahasiswa UINSA Surabaya Kembali Gelar Demo Tolak Muzakki Jadi Rektor Dua Periode - JPNN.com Jatim
Mahasiswa UINSA saat gelar demonstrasi lanjutan, tolak Akhmad Muzakki jadi rektor, Kamis (17/9). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya kembali menggelar aksi menolak Akhmad Muzakki dilantik sebagai rektor periode 2026-2030, Kamis (17/9).

Massa mahasiswa mulai berdatangan di depan gedung rektorat kampus yang berada di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Wonocolo, Surabaya, sekitar pukul 10.27 WIB.

Mereka membakar ban di sejumlah titik kampus tersebut, namun pusatnya ada di depan gedung rektorat. Di sisi lain, petugas keamanan dan aparat kepolisian melakukan penjagaan.

Baca Juga:

Selanjutnya, sejumlah massa mulai melakukan orasi secara bergantian di lokasi tersebut. Mereka juga beberapa kali meneriakkan kalimat 'Ganyang Muzakki'.

Wakil Presiden BEM UINSA Fadlurrakhman Fazle Purwardana membenarkan ada mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi lagi di tempat sama seperti, Rabu (16/9) kemarin.

"Iya ada aksi. Masih (di depan Gedung Rektorat UINSA Surabaya), kemungkinan (yang tergabung ada) ratusan (mahasiswa)," kata Fadlurrakhman saat dikonfirmasi.

Baca Juga:

Diketahui, para mahasiswa membawa delapan tuntutan yang sama dengan demonstrasi kemarin.

Tuntutan itu berisi, copot secara tidak hormat atau mundur secara pribadi Rektor UINSA Surabaya, mendesak pimpinan memberikan pernyataan publik terkait PPID yang baru terbentuk pada tahun 2025.

Mahasiswa UINSA Surabaya kembali menggelar demonstrasi, suarakan tolak Akhmad Muzakki jadi rektor lagi
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   surabaya Jatim demo mahasiswa Rektor Uinsa demo uinsa surabaya

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU