JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Tiga Warga Jember Masuk Manifest KM Virgo Transport 8, Masih Dicari

Tiga Warga Jember Masuk Manifest KM Virgo Transport 8, Masih Dicari

Kamis, 17 September 2026 – 12:37 WIB
Tiga Warga Jember Masuk Manifest KM Virgo Transport 8, Masih Dicari - JPNN.com Jatim
Kepala BPBD Jember Edy Budi Susilo. ANTARA/Zumrotun Solichah

jatim.jpnn.com, JEMBER - Tiga warga Kabupaten Jember masuk dalam manifest penumpang KM Virgo Transport 8 yang hingga kini masih belum ditemukan.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember Edy Budi Susilo mengatakan ketiganya ialah M Abdul Rosyd (30), Niki Armi (34), dan Afii.

"Ketiganya atas nama M Abdul Rosyd (30) warga Desa Seruni, Kecamatan Jenggawah; Niki Armi (34) warga Desa Karangduren, Jenggawah dan Afii dari Desa Seputih, Kecamatan Mayang," kata Edy di Jember, Rabu (16/9).

Baca Juga:

BPBD Jember telah mendatangi rumah ketiga penumpang tersebut untuk menghimpun data fisik secara detail. Data tersebut selanjutnya diserahkan kepada Pos SAR Basarnas Jember untuk diteruskan ke Basarnas dan BPBD Jawa Timur.

"Data tersebut untuk kepentingan pemeriksaan Tim DVI apabila tiga penumpang tersebut ditemukan," tuturnya.

Edy menjelaskan M Abdul Rosyd dan Niki Armi diketahui bekerja sebagai pengemudi dan kernet yang mengirim barang ke Banjarmasin.

Baca Juga:

Keduanya dilaporkan keluarga sebagai penumpang KM Virgo Transport 8 dalam perjalanan dari Surabaya menuju Banjarmasin.

Sementara itu, keberadaan Afii baru diketahui masuk dalam manifest pada Rabu.

Tiga warga Jember masuk manifest KM Virgo Transport 8 yang masih dalam pencarian. BPBD Jember mengumpulkan data fisik untuk kebutuhan Tim DVI.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   korban kmp virgo kmp virgo transport 8 BPBD Jember kecelakaan kapal

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU