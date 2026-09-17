Tiga Warga Jember Masuk Manifest KM Virgo Transport 8, Masih Dicari

jatim.jpnn.com, JEMBER - Tiga warga Kabupaten Jember masuk dalam manifest penumpang KM Virgo Transport 8 yang hingga kini masih belum ditemukan.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember Edy Budi Susilo mengatakan ketiganya ialah M Abdul Rosyd (30), Niki Armi (34), dan Afii.

"Ketiganya atas nama M Abdul Rosyd (30) warga Desa Seruni, Kecamatan Jenggawah; Niki Armi (34) warga Desa Karangduren, Jenggawah dan Afii dari Desa Seputih, Kecamatan Mayang," kata Edy di Jember, Rabu (16/9).

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BPBD Jember telah mendatangi rumah ketiga penumpang tersebut untuk menghimpun data fisik secara detail. Data tersebut selanjutnya diserahkan kepada Pos SAR Basarnas Jember untuk diteruskan ke Basarnas dan BPBD Jawa Timur.

"Data tersebut untuk kepentingan pemeriksaan Tim DVI apabila tiga penumpang tersebut ditemukan," tuturnya.

Edy menjelaskan M Abdul Rosyd dan Niki Armi diketahui bekerja sebagai pengemudi dan kernet yang mengirim barang ke Banjarmasin.

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Keduanya dilaporkan keluarga sebagai penumpang KM Virgo Transport 8 dalam perjalanan dari Surabaya menuju Banjarmasin.

Sementara itu, keberadaan Afii baru diketahui masuk dalam manifest pada Rabu.