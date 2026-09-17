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Petugas dan Warga Binaan Rutan Surabaya Doakan Korban KMP Virgo Transport 8

Kamis, 17 September 2026 – 11:06 WIB
Petugas dan Warga Binaan Rutan Surabaya Doakan Korban KMP Virgo Transport 8 - JPNN.com Jatim
Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Surabaya melaksanakan kegiatan doa bersama bagi para korban dan keluarga yang terdampak musibah tenggelamnya KMP Virgo Transport 8 di Surabaya, Rabu (16/9/2026). ANTARA/HO-Rutan Kelas I Surabaya

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Keluarga besar Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Surabaya menggelar doa bersama untuk para korban dan keluarga yang terdampak musibah tenggelamnya KMP Virgo Transport 8 di Laut Jawa.

Kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian dan empati terhadap para korban, keluarga korban, serta pihak-pihak yang terdampak musibah.

Doa bersama dilaksanakan secara serentak di dua tempat ibadah di lingkungan Rutan Kelas I Surabaya, yakni Gereja Efesus untuk umat Kristiani dan Masjid At-Taubah bagi umat Islam.

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Kepala Rutan Kelas I Surabaya Tristiantoro Adi Wibowo mengatakan kegiatan berlangsung dengan penuh kekhidmatan.

"Kegiatan berlangsung dengan penuh kekhidmatan dan menjadi momentum bagi keluarga besar Rutan Kelas I Surabaya untuk bersama-sama memanjatkan doa bagi saudara-saudara yang sedang menghadapi musibah," kata Tristiantoro di Surabaya, Rabu.

Di Gereja Efesus, doa bersama diikuti seorang pejabat Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan, dua staf, serta 96 warga binaan pemasyarakatan (WBP) beragama Kristiani.

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Sementara di Masjid At-Taubah, kegiatan diikuti Kepala Rutan, tiga pejabat struktural, empat staf, lima peserta magang Kementerian Ketenagakerjaan, serta 124 WBP beragama Islam.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib dan khidmat.

Rutan Kelas I Surabaya menggelar doa bersama untuk korban dan keluarga terdampak musibah KMP Virgo Transport 8 di Laut Jawa.
Sumber Antara
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TAGS   Doa Bersama kmp virgo transport 8 kecelakaan kapal korban kmp virgo Rutan Kelas I Surabaya

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