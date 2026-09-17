Cuaca Jawa Timur 17 September 2026, Pagi Sampai Malam Cerah Hingga Berangin

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Kamis (17/9).

Paginya cuaca di seluruh wilayah cerah hingga berawan.

Siangnya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Sorenya Kota Batu dan Pacitan berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya Banyuwangi, Kota Batu, Kota Malang, Kota Probolinggo Pacitan, Ponorogo, dan Trenggalek berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 13-39 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 27 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)