Imam Korban Meninggal Insiden KMP Virgo asal Surabaya Baru Bekerja di Kalimantan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Imam Soeparno (66) warga Jalan Sememi Jaya 4, Kecamatan Benowo, Surabaya, korban meninggal dalam insiden KMP Virgo Transport 8, seorang kernet truk yang baru bekerja di Kalimantan.

Adik korban Syamsi mengatakan kakaknya tersebut memiliki keahlian sebagai teknisi dan kernet sopir truk. Selama ini, Imam terhitung hanya bekerja di sekitaran Surabaya saja.

“Berhubung di Surabaya kemungkinan agak berkurang pendapatannya, dia ada pekerjaan di Kalimantan,“ kata Syamsi setelah memakamkan Imam di TPU Babat Jerawat, Rabu (16/9).

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Syamsi menyebut kakaknya baru sekali bekerja di Kalimantan dan pulang setelah selesai. Syamsi berniat kembali mengais rezeki di luar pulau, namun menjadi korban KMP Virgo Transport 8.

“Habis dari Kalimantan pulang lagi ke Surabaya. Habis gitu dipanggil lagi, disuruh ada pekerjaan di sana, kembali sana lagi,” ujarnya.

Pihak keluarga menerima informasi kapal rute Surabaya-Balikpapan tersebut hilang kontak dari media sosial (medsos). Namun, mereka tidak langsung memercayai kabar tersebut.

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“Saya dapat berita dari dari handphone itu, (medsos) iya, terus habis gitu saya ngecek di Perak di poskonya itu habis begitu saya cocok-cocokkan (data nama korban),” ucapnya.

Selain itu, Syamsi juga masih bisa menghubungi nomor telepon kakaknya. Meskipun korban sama sekali tidak mengangkat panggilan dari keluarga.