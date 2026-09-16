Surabaya Jadi Tuan Rumah Hari Batik, Sasar Gen Z Jadi Pasar Baru

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Surabaya menjadi tuan rumah perayaan Hari Batik Nasional 30 September sampai 4 Oktober 2026 mendatang. Acara itu juga untuk menarik minat pasar Gen Z pada warisan budaya.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian Reni Yanita mengatakan Surabaya termasuk kawasan strategis untuk mendekatkan batik.

"Nanti dari mana-mana enggak harus ke Jogja, ke Solo, nah ke Surabaya ini," kata Reni kepada wartawan di Surabaya, Rabu (16/9).

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Selama Hari Batik Nasional akan digelar pameran di atrium Tunjungan Plaza 3. Selain itu, ada m susur sungai bertajuk Batik Berlayar dari Taman Prestasi menuju Monumen Kapal Selam.

Reni berharap rangkaian acara itu bisa mendongkrak pasar batik dalam negeri karena ekspor melambat 13,76 persen di triwulan 2026 dibanding periode yang sama tahun lalu.

"Ekspor yang melambat itu bisa saja karena kebutuhan dalam negeri yang semakin meningkat. Kalau dari nilai tidak signifikan karena memang kurs dolar kan naik,” ujarnya.

Di sisi lain, Kementerian Perindustrian juga ingin lebih mendekatkan Gen Z dengan budaya mengenakan batik. Sebab kelompok usia mereka memiliki bonus demografi.

“Usia produktif kita lebih banyak dari yang enggak produktif dan itu ditopang oleh kenaikan Gen Z ini yang yang tinggi kan. Kalau secara umum penjualan manufaktur itu 80 persen alam negeri," jelasnya.