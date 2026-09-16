JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Surabaya Jadi Tuan Rumah Hari Batik, Sasar Gen Z Jadi Pasar Baru

Surabaya Jadi Tuan Rumah Hari Batik, Sasar Gen Z Jadi Pasar Baru

Rabu, 16 September 2026 – 20:22 WIB
Surabaya Jadi Tuan Rumah Hari Batik, Sasar Gen Z Jadi Pasar Baru - JPNN.com Jatim
Kementerian Industri ketika mengecek kain yang akan dipamerkan di Hari Batik, Surabaya, Rabu (16/9). Foto: Andhi Dwi Setiawan/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Surabaya menjadi tuan rumah perayaan Hari Batik Nasional 30 September sampai 4 Oktober 2026 mendatang. Acara itu juga untuk menarik minat pasar Gen Z pada warisan budaya.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian Reni Yanita mengatakan Surabaya termasuk kawasan strategis untuk mendekatkan batik.

"Nanti dari mana-mana enggak harus ke Jogja, ke Solo, nah ke Surabaya ini," kata Reni kepada wartawan di Surabaya, Rabu (16/9).

Baca Juga:

Selama Hari Batik Nasional akan digelar pameran di atrium Tunjungan Plaza 3. Selain itu, ada m susur sungai bertajuk Batik Berlayar dari Taman Prestasi menuju Monumen Kapal Selam.

Reni berharap rangkaian acara itu bisa mendongkrak pasar batik dalam negeri karena ekspor melambat 13,76 persen di triwulan 2026 dibanding periode yang sama tahun lalu.

"Ekspor yang melambat itu bisa saja karena kebutuhan dalam negeri yang semakin meningkat. Kalau dari nilai tidak signifikan karena memang kurs dolar kan naik,” ujarnya.

Baca Juga:

Di sisi lain, Kementerian Perindustrian juga ingin lebih mendekatkan Gen Z dengan budaya mengenakan batik. Sebab kelompok usia mereka memiliki bonus demografi.

“Usia produktif kita lebih banyak dari yang enggak produktif dan itu ditopang oleh kenaikan Gen Z ini yang yang tinggi kan. Kalau secara umum penjualan manufaktur itu 80 persen alam negeri," jelasnya.

Kementerian Perindustrian RI tunjuk Surabaya sebagai tuan rumah Hari Batik, menyasar Gen Z
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   surabaya hari batik gen z Kementerian Perindustrian

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU