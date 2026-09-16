Pemakaman Korban Meninggal KMP Virgo di Surabaya Diiringi Isak Tangis Keluarga

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Korban meninggal atas insiden KM Virgo Transport 8, Imam Soeparno (66) warga Jalan Sememi Jaya 4, Kecamatan Benowo, Surabaya, akhirnya dimakamkan, Rabu (16/9).

Awalnya petugas Jatim Social Care bersama BPBD menurunkan sebuah peti berwarna biru dari ambulans. Terlihat seorang perempuan dengan jilbab cokelat menangis histeris.

Beberapa warga tampak memegang perempuan yang terus berusaha menghampiri peti tersebut. Akhirnya, dia terlepas dan berlari untuk memeluk peti tersebut.

Sejumlah orang tampak berusaha menenangkan perempuan tersebut agar tidak menangis. Sebagian lainnya memasangkan bunga untuk melingkari peti birunya.

Selanjutnya, warga mulai memberikan salam terakhir dan melaksanakan salat jenazah. Lalu, peti tersebut langsung dibawa ke Tempat Pemakaman Umum (TPU) untuk dikebumikan.

Jenazah dalam peti tersebut adalah Imam Soeparno yang merupakan korban insiden KM Virgo Transport 8. Dia dimakamkan TPU Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, setelah dievakuasi.

Sementara, perempuan yang menangis histeris tersebut adalah cucu korban, Elvira. Dia beberapa kali mendatangi Posko Pelabuhan Tanjung Perak setelah menerima informasi kapal hilang kontak.

“Minggu (13/9) pukul 14.00 WIB itu ke Perak sampai 21.00 WIB enggak ada info, aku pulang. Pukul 22.00 WIB balik lagi ke sana sampai 01.00 WIB enggak ada info,” kata Elvira di TPU Babat Jerawat.