Mahasiswa PENS Ditemukan Tewas Diduga Bunuh Diri di Indekos

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Mahasiswa Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) berinisial RPA (25) ditemukan meninggal dunia di indekos Jalan Keputih Makam, Sukolilo, Surabaya, Rabu (16/9).

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Surabaya Linda Novanti mengatakan laporan penemuan pria meninggal dunia di kamar indekosnya tersebut sekitar pukul 04.05 WIB.

"Petugas tiba di lokasi, korban berada di lantai dua dengan kondisi sudah meninggal dunia," kata Linda saat dikonfirmasi.

Linda menyebut aparat kepolisian langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan pemeriksaan. Lalu, mereka membawa jenazah korban ke Rumah Sakit (RS) Bhayangkara.

"Setelah dilakukan olah TKP oleh jajaran tim inafis Polrestabes jenazah langsung dievakuasi dan dibawa ke RS Bhayangkara dengan menggunakan ambulans PMI," ujarnya.

Sementara itu Kanit Reskrim Polsek Sukolilo Iptu Ari Wibowo mengungkapkan berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, korban diduga meninggal dunia karena bunuh diri.

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"Hasil olah TKP dan TPKTP bersama tim Inafis Polrestabes Surabaya, dugaan sementara adalah bunuh diri dengan cara gantung diri menggunakan tali," ucap Ari.

Namun, Ari mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan autopsi jenazah, guna mengetahui penyebab pasti mahasiswa tersebut meninggal dunia di indekosnya.