Api Gunung Lawu di Magetan Padam, Titik Kebakaran Masih Ditangani di Ngawi

jatim.jpnn.com, MAGETAN - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Gunung Lawu, perbatasan Kabupaten Magetan dan Ngawi, masih menjadi perhatian tim gabungan.

Kebakaran yang terjadi sejak Senin (14/9) itu melanda kawasan perbatasan Desa Jabung, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan, dengan Desa Karangrejo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi.

Lokasi kebakaran berada di Petak 50 dan Petak 44 RPH Jabung. Api di wilayah Magetan telah dinyatakan padam berdasarkan hasil pemantauan pada Rabu (16/9) sekitar pukul 09.12 WIB.

Ketua Tim Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Jatim Muhammad Amrul mengatakan tidak ditemukan titik api di kawasan Gunung Lawu yang masuk wilayah Kabupaten Magetan.

"Saat ini wilayah Gunung Lawu Kabupaten Magetan tidak terpantau adanya titik api," kata Amrul saat dikonfirmasi, Rabu (16/9).

Namun, kebakaran tersebut sempat merambat ke wilayah Kabupaten Ngawi. Petugas kini memusatkan penanganan di wilayah tersebut.

"Iya betul (sempat merambat ke wilayah Kabupaten Ngawi). Titik api yang masih menjadi fokus penanganan berada di wilayah Kabupaten Ngawi, yaitu Petak 41 dan Petak 42D," ucapnya.

Tim gabungan juga membuat ilaran untuk menghambat perambatan api. Pembuatan ilaran dilakukan pada jalur Petak 51A dengan 56A-2 sampai Petak 51A dengan 56A-1, dari Watu Gede hingga Racekangin.