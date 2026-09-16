Investasi Energi Gas Masuk Probolinggo, Pasokan Disiapkan hingga 5,7 Juta Meter Kubik

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Iklim investasi di Kabupaten Probolinggo memasuki babak baru dengan masuknya pengembangan industri berbasis energi gas.

Kolaborasi PT Aqua Gas Energi (AGE) dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperluas kawasan industri, sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

Direktur Utama PT Aqua Gas Energi Ir H Yunus Nafiq mengatakan ketersediaan energi yang efisien dan berkelanjutan menjadi salah satu modal penting untuk menopang ekspansi industri di Probolinggo dan wilayah sekitarnya.

"Pelaku usaha membutuhkan energi yang efisien. Masyarakat juga membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja. Kami bersedia mendukung perkembangan Probolinggo dan sekitarnya," ujar Yunus, Rabu (16/9).

Dia menjelaskan PT AGE siap memasok gas untuk sejumlah sektor, mulai dari kawasan manufaktur, fasilitas rumah sakit, hingga konsumen energi berskala besar.

Pada tahap awal, kapasitas pasokan gas yang disiapkan mencapai 2,8 juta meter kubik per bulan. Kapasitas tersebut secara bertahap akan ditingkatkan hingga 5,7 juta meter kubik per bulan.

Distribusi gas juga dirancang menjangkau sejumlah wilayah strategis di Jawa Timur. Di antaranya Probolinggo, Pasuruan, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, hingga Madiun.

Ketersediaan pasokan energi tersebut diharapkan dapat mendukung efisiensi biaya sekaligus memberikan kepastian kontinuitas energi bagi sektor industri manufaktur.