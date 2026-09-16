UC Gandeng Apple Developer Institute Cetak Talenta AI/ML untuk Kebutuhan Industri

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Ciputra Surabaya memperkuat pengembangan talenta artificial intelligence dan machine learning (AI/ML) melalui Apple Developer Institute for AI/ML. Program tersebut merupakan bagian dari kerja sama Universitas Ciputra dengan Apple yang telah berlangsung sejak 2019.

Apple Developer Institute for AI/ML di Surabaya menjadi fasilitas ketiga hasil kerja sama kedua pihak di lingkungan Universitas Ciputra.

Director Board of Executive Yayasan Ciputra Pendidikan Prof Dr Ir Denny Bernardus Kurnia Wahjudono M.M., mengatakan Yayasan Ciputra Pendidikan saat ini menaungi 12 sekolah dan tiga universitas di Indonesia.

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"Total kami untuk sekolah-sekolah ada 12 sekolah di seluruh Indonesia dan tiga universitas di Indonesia. Khusus untuk universitas yang hari ini Bapak Ibu tinjau, itu adalah di Surabaya. 2026 ini usianya 20 tahun," kata Denny saat Open Day Apple Developer Institute for AI/ML di Universitas Ciputra Surabaya, Rabu (16/9).

Selain Universitas Ciputra Surabaya, Yayasan Ciputra Pendidikan memiliki Universitas Ciputra Makassar yang berdiri pada 2021 dan Universitas Ciputra Jakarta yang baru dibuka pada 2026.

Menurut Denny, kerja sama dengan Apple menjadi bagian penting dalam pengembangan pendidikan dan sumber daya manusia di lingkungan Universitas Ciputra.

"Kami merasa terhormat dan bersyukur. Juga merupakan tanggung jawab yang besar buat kami. Apple ini telah mempercayai UC sejak tahun 2019," ujarnya.

Kerja sama tersebut sebelumnya diwujudkan melalui Apple Developer Academy yang berada di lantai 7 Universitas Ciputra Surabaya. Program itu memberikan kesempatan pembelajaran teknologi kepada peserta selama sekitar 10 bulan.