Umsura Raih Dua Penghargaan UI GreenMetric 2026, Jadi Peserta Baru Terbaik di Indonesia

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura) kembali mencatatkan capaian dalam bidang keberlanjutan. Setelah masuk dalam pemeringkatan Times Higher Education (THE) Sustainability Impact Ratings 2026, Umsura meraih dua penghargaan dalam UI GreenMetric Sustainable University Rankings Indonesia 2026.

Umsura dinobatkan sebagai Peserta Baru Terbaik di Indonesia. Kampus tersebut juga mendapat penghargaan sebagai perguruan tinggi yang berkomitmen dan memenuhi tujuh kriteria keberlanjutan yang ditetapkan UI GreenMetric.

Penghargaan itu diberikan atas berbagai program ramah lingkungan dan pengelolaan kampus berkelanjutan yang dijalankan Umsura.

Kepala UI GreenMetric Vishnu Juwono mengatakan pemeringkatan universitas dalam bidang keberlanjutan semakin banyak diikuti perguruan tinggi dari berbagai negara. Pada pemeringkatan tahun sebelumnya, lebih dari 1.700 institusi dari 150 negara tercatat berpartisipasi.

Hal tersebut disampaikan Vishnu dalam sambutan pengumuman UI GreenMetric Sustainable University Rankings Indonesia di Universitas Gadjah Mada (UGM), Selasa (15/9/2026).

Untuk UI GreenMetric 2026 di Indonesia, terdapat 219 perguruan tinggi yang berpartisipasi. Jumlah itu terdiri atas 113 perguruan tinggi negeri (PTN) dan 106 perguruan tinggi swasta (PTS).

Vishnu menjelaskan kerangka penilaian tahun ini semakin menyeluruh. Ada tujuh pilar yang menjadi indikator penilaian, yakni penataan infrastruktur, energi dan perubahan iklim, pengelolaan sampah, pengelolaan air, transportasi, pendidikan dan penelitian, serta tata kelola dan digitalisasi.

Wakil Rektor Bidang Riset, Kerja Sama, dan Digitalisasi Umsura Radius Setiyawan mengatakan penghargaan tersebut menjadi penanda komitmen kampus terhadap isu keberlanjutan.