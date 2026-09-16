Mahasiswa UINSA Surabaya Demo Tolak Muzakki Jadi Rektor Dua Periode

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ribuan mahasiswa menggelar aksi atas penolakan dilantiknya kembali Akh. Muzakki kembali menjadi Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Rabu (16/9).

Mahasiswa mulai berdatangan di kampus Jalan Ahmad Yani, Wonocolo, Surabaya, pukul 08.00 WIB. Mereka turut membentangkan spanduk bertulis ‘Tolak Rektor Muzakki 2 Periode’.

Kemudian, massa aksi berusaha masuk ke ruangan rektorat utama, sekitar pukul 11.00 WIB. Mereka melanjutkan demo tersebut dengan membentuk lingkaran dan menyampaikan orasi.

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Wakil Presiden BEM UINSA, Fadlurrakhman Fazle Purwardana mengatakan menolak pelantikan Muzzaki sebagai rektor periode 2026-2030 di Kantor Pusat Kementerian Agama (Kemenag), Selasa (15/9).

“Kami juga ingin menurunkan secara hormat ya, secara pribadi dari Prof Muzakki ini kemudian turun jadi Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya,” kata Fadlurrakhman di gedung rektorat.

?Fadlurrakhman menyebut mahasiswa mengeluh Muzakki dinilai sangat otoriter dan diktator ketika menjabat sebelumnya. Sejumlah dosen juga disebut merasa keberatan.

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"Dosen-dosen utamanya menyampaikan aspirasinya ke mahasiswa karena takut untuk menyuarakan, karena yang dipertaruhkan adalah karir kalau dosen,” ujarnya.

Dia memberikan contoh ada seorang Dekan UINSA Surabaya yang dicopot secara paksa. Menurutnya, mahasiswa sudah mulai mempertanyakan keputusan sepihak tersebut.