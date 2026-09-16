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ABK Virgo Transport 8 Asal Pamekasan Meninggal, Jenazah Dipulangkan Rabu Pagi

Rabu, 16 September 2026 – 17:02 WIB
ABK Virgo Transport 8 Asal Pamekasan Meninggal, Jenazah Dipulangkan Rabu Pagi - JPNN.com Jatim
Nurul Riyan Hidayat, ABK KMP Virgo Transport 8 yang mengalami kecelakaan di perairan Masalembu, Laut Jawa, Minggu (13/9), dini hari. ANTARA/HO-FRPB Madura

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Tim Pencarian dan Pertolongan (SAR) memulangkan jenazah anak buah kapal (ABK) KMP Virgo Transport 8 asal Pamekasan Nurul Riyan Hidayat.

Nurul Riyan Hidayat meninggal dunia dalam musibah kecelakaan KMP Virgo Transport 8 di perairan Masalembu, Laut Jawa, Minggu (13/9) dini hari.

Humas Forum Relawan Penanggulangan Bencana (FRPB) Madura Budi Cahyono mengatakan informasi pemulangan jenazah Riyan diterima dari tim SAR melalui komunitas forum relawan.

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"Kabar tentang pemulangan Riyan ini kami terima tadi dari tim SAR yang disampaikan melalui komunitas forum relawan," kata Budi Cahyono di Pamekasan, Selasa (15/9) malam.

Nurul Riyan merupakan warga Desa Teja Timur, Kecamatan Pamekasan. Dia bekerja sebagai tim medis di kapal yang mengalami kecelakaan tersebut.

Berdasarkan informasi dari tim SAR, jenazah Nurul akan diterbangkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada Rabu (16/9) pukul 07.00 WIB. Jenazah diperkirakan tiba di Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, sekitar pukul 07.55 WIB.

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Budi mengatakan FRPB Madura sejak Senin (14/9) telah mengirimkan tim ke Posko Terpadu Kecelakaan KMP Virgo Transport 8 di Surabaya. Tim tersebut membantu proses pemulangan jenazah korban asal Pamekasan itu.

"Malam ini juga kami langsung menyampaikan kabar pemulangan jenazah Nurul ini kepada keluarganya di Desa Teja Timur dan saat ini keluarga korban sudah menunggu," ujar Budi.

ABK KMP Virgo Transport 8 asal Pamekasan Nurul Riyan Hidayat meninggal dalam kecelakaan di Masalembo. Jenazah dipulangkan dari Banjarmasin.
Sumber Antara
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TAGS   kmp virgo transport 8 ABK kmp virgo kecelakaan kapal abk meninggal

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