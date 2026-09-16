Pakar ITS Ungkap Faktor Teknis yang Perlu Dikaji dalam Insiden Virgo Transport 8

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pakar hidrodinamika Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya Prof Ir I Ketut Aria Pria Utama menyoroti aspek performa kapal di laut atau seakeeping dalam insiden terbaliknya Kapal Motor Penumpang (KMP) Virgo Transport 8 di Kepulauan Masalembu, Sumenep.

Guru Besar Departemen Teknik Perkapalan Fakultas Teknologi Kelautan (FTK) ITS itu mengatakan kesesuaian desain kapal dengan karakteristik perairan perlu menjadi perhatian, terutama untuk kapal yang beroperasi di wilayah Indonesia.

"Perlu dikritisi adalah apakah desain kapal buatan Jepang itu sesuai dan direkomendasikan untuk berlayar di lautan Indonesia dengan gelombang tinggi," tutur Prof Ketut, Selasa (15/9).

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Menurut Ketut, yang akrab disapa Ikap, aspek seakeeping atau kemampuan kapal menghadapi kondisi gelombang kerap kurang diperhatikan, padahal aspek tersebut berkaitan dengan stabilitas dan kenyamanan gerak kapal saat beroperasi di laut.

KMP Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Laut Jawa, sekitar Kepulauan Masalembu, Minggu (13/9), diketahui merupakan kapal impor asal Jepang yang telah berusia sekitar 30 tahun.

Namun, Ikap menilai usia kapal tidak semestinya menjadi persoalan utama selama perawatan dilakukan dengan baik. Dia menjelaskan karakteristik perairan Jepang berbeda dengan Indonesia.

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Jarak antarpulau di Jepang relatif dekat. Sementara itu, Indonesia memiliki wilayah perairan terbuka dengan potensi gelombang besar.

"Karakteristik rute pelayaran yang ekstrem ini menuntut standar desain lambung kapal yang berbeda," katanya.