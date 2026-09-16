Puncak Panen 2026, Harga Tembakau Jawa Lamongan Capai Rp52 Ribu

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Harga tembakau varietas Jawa di Kabupaten Lamongan mencapai Rp52 ribu per kilogram untuk daun tengah pada puncak musim panen 2026.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Lamongan Mugito mengatakan harga tersebut dipengaruhi kualitas dan tingkat kemasakan daun.

Saat ini, harga tembakau Jawa untuk daun tengah berada di kisaran Rp47 ribu hingga Rp52 ribu per kilogram.

Sementara itu, tembakau varietas Virginia berada di kisaran Rp38 ribu hingga Rp40 ribu per kilogram.

"Harga tembakau saat ini cukup bagus, khususnya varietas Jawa dan Virginia. Namun, kualitas dan tingkat kemasakan daun tetap menjadi faktor yang menentukan harga," kata Mugito, Selasa (15/9).

Menurut dia, harga tembakau dapat lebih rendah apabila daun dipanen dalam kondisi kurang masak atau sudah memasuki posisi daun atas.

Musim tanam tembakau di Lamongan berlangsung mulai akhir April hingga Mei 2026. Sementara panen dimulai sejak Agustus dan kini memasuki fase puncak.

Berdasarkan data DKPP Lamongan, luas tanam tembakau hingga September 2026 mencapai 9.213 hektare. Lahan tersebut tersebar di Kecamatan Mantup, Sambeng, Ngimbang, Modo, Bluluk, Sugio, Kedungpring, dan Sukorame.