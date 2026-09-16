Masjid Al Ikhlas Ponorogo Terbakar Seusai Salat Zuhur, Api Diduga dari Ruang Sound System

jatim.jpnn.com, PONOROGO - Masjid Al Ikhlas di Jalan Surokarto, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Ponorogo terbakar pada Selasa (15/9). Kebakaran terjadi sesaat setelah pelaksanaan salat Zuhur berjamaah. Petugas pemadam kebakaran langsung dikerahkan untuk mencegah api merembet ke permukiman warga di sekitar lokasi.

Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Ponorogo Bambang Supeno mengatakan tiga unit mobil pemadam diterjunkan untuk menangani kebakaran tersebut.

"Api dipadamkan sekitar pukul 13.00 WIB," kata Bambang.

Baca Juga: Kesaksian Warga saat Kebakaran Rumah Menewaskan Dua Bocah di Simorejo Surabaya

Berdasarkan keterangan saksi, kepulan asap pertama kali terlihat dari ruang sound system dan peralatan pengeras suara masjid. Asap yang awalnya tipis kemudian semakin membesar hingga api merambat ke bagian selatan bangunan.

Petugas pemadam bersama kepolisian dan warga setempat langsung melakukan pemadaman. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah api meluas ke bangunan lain di sekitar masjid.

Beruntung, saat kebakaran terjadi kondisi masjid sudah kosong. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Arah angin yang bertiup ke timur juga membantu mencegah api menjalar ke permukiman warga yang berada di belakang masjid. Dari pemeriksaan awal, titik api diduga berasal dari ruang sound system. Api kemudian diduga merambat akibat korsleting listrik.

Sejumlah Al-Qur'an dan perlengkapan ibadah berhasil diselamatkan dari kobaran api.