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Karhutla Gunung Budeg Tulungagung Capai 5 Hektare, Pemadaman Terkendala Medan

Rabu, 16 September 2026 – 11:06 WIB
Karhutla Gunung Budeg Tulungagung Capai 5 Hektare, Pemadaman Terkendala Medan - JPNN.com Jatim
Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Tulungagung menyemprotkan air untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Budeg, Desa Pucungkidul, Tulungagung, Jawa Timur, Selasa (15/9/2026). Petugas gabungan mengendalikan kebakaran yang menghanguskan sekitar lima hektare lahan guna mencegah api meluas ke kawasan hutan yang lebih luas. ANTARA/HO - Damkar Tulungagung

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melanda kawasan Gunung Budeg di Desa Pucungkidul, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Selasa (15/9). Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar lima hektare.

Kebakaran diketahui sekitar pukul 11.30 WIB setelah warga melihat kobaran api dari lereng utara Gunung Budeg. Laporan tersebut kemudian diteruskan ke Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Tulungagung untuk dilakukan penanganan.

Kepala Seksi Evakuasi dan Penyelamatan DPKP Tulungagung Iwan Supriyono mengatakan pihaknya mengerahkan dua unit mobil pemadam kebakaran dan dua truk tangki pemasok air.

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"Kejadian itu dilaporkan ke Polsek Boyolangu dan laporan diteruskan kepada kami untuk membantu proses pemadaman," kata Iwan.

Menurut dia, api berhasil dikendalikan sekitar pukul 14.00 WIB setelah petugas gabungan melakukan pemadaman di sejumlah titik.

Kawasan yang terbakar merupakan lahan hutan yang dikelola Perum Perhutani. Sejumlah vegetasi, seperti eukaliptus, sonokembang, randu alas, dan dadap, dilaporkan hangus terbakar.

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Namun, petugas belum dapat memastikan penyebab kebakaran tersebut. Berdasarkan informasi awal dari warga, api diduga muncul dari kawasan hutan di Desa Tanggung sebelum kemudian merembet ke wilayah Desa Pucungkidul.

Proses pemadaman juga tidak mudah. Kondisi medan yang sulit membuat armada pemadam tidak bisa menjangkau seluruh titik api. Petugas akhirnya menggunakan kombinasi penyemprotan air dan pemadaman manual untuk menangani titik-titik yang sulit dijangkau.

Karhutla di kawasan Gunung Budeg Tulungagung membakar sekitar lima hektare lahan. Medan sulit membuat sebagian titik dipadamkan secara manual.
Sumber Antara
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TAGS   karhutla Gunung Budeg Tulungagung kebakaran gunung budeg DPKP Tulungagung

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