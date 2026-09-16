Pakar ITS Ungkap Kondisi Perairan Masalembo Saat Dilintasi KMP Virgo Transport 8

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pakar Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) mengungkap kondisi Laut Jawa ketika dilintasi oleh KMP Virgo Transport 8, yang sempat dilaporkan hilang kontak dan terbalik, Minggu (13/9).

Pakar lingkungan laut Dr Eng Kriyo Sambodho mengatakan Perairan Masalembo menunjukkan ada angin tenggara sekitar 20 knot dengan hembusan hingga 30 knot.

Di sisi lain, pria yang akrab disapa Dhodot itu menyebut ada gelombang signifikan dengan tinggi mencapai 1,9 hingga dua meter yang berpotensi mempengaruhi stabilitas kapal.

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“Kondisi perairan di Kepulauan Masalembo tergolong dinamis karena dipengaruhi angin muson barat dan timur, serta proses transformasi gelombang,” kata Dhodot, Selasa (15/9).

Berdasarkan data yang dihimpun Dhodot, kondisi itu termasuk adverse marine conditions atau kurang mendukung pelayaran. Sebab, berpotensi membuat kapal tidak stabil.

“Selain tinggi gelombang serta arah angin, (arah) gelombang terhadap posisi kapal dapat menjadi faktor yang memengaruhi respons kapal ketika berlayar di perairan terbuka,” ujarnya.

Dhodot mencatat periode gelombang berada di kisaran tujuh sampai delapan detik dari arah tenggara ketika KMP Virgo Transport 8 melintas di Perairan Masalembo.

Menurutnya, sejumlah data itu diperlukan dalam proses penyelidikan penyebab insiden KMP Virgo Transport 8. Selain itu, juga dapat dimanfaatkan dalam memahami faktor keselamatan.