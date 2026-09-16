100 Lukisan SBY Dipamerkan di Surabaya, Ada Karya tentang Ani Yudhoyono

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkap alasan di balik aktivitas melukis yang ditekuninya dalam beberapa tahun terakhir. Baginya, melukis bukan sekadar aktivitas untuk mengisi waktu. Karya-karya yang dihasilkannya juga dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan sosial.

Hal itu disampaikan SBY saat membuka pameran tunggal perdananya di Voza Tower Surabaya, Selasa (15/9). Dalam pameran tersebut, sekitar 100 lukisan SBY dipajang untuk dinikmati masyarakat. Pameran berlangsung pada 16–29 September 2026 dan dibuka secara gratis setiap hari pukul 10.00–21.00 WIB.

"Karya lukisan saya ini sebetulnya saya gunakan untuk banyak hal, bantuan sosial, membiayai klub bola voli LavAni, kemudian juga mendukung pemeliharaan museum dan galeri SBY Ani yang ada di Pacitan," kata SBY.

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Menurut dia, lukisan-lukisan tersebut juga nantinya akan memiliki segmentasi harga yang berbeda ketika dipamerkan di Jakarta. SBY menyebut akan ada harga yang lebih terjangkau atau harga sosial hingga harga premium bagi kolektor yang memiliki kemampuan membeli karya seni.

"Oleh karena itu, ada keperluan untuk itu dan insyaallah nanti di Jakarta ada harga rakyat, harga sosial, ada harga premium. Mungkin banyak para kolektor lukisan yang memiliki kemampuan untuk membeli itu, saya persilakan," ujarnya.

Meski demikian, SBY mengaku tidak menjadikan penjualan lukisan sebagai tujuan utama. Dia justru merasa bahagia apabila aktivitas seninya membuat masyarakat kembali mengingat dirinya dalam sisi yang berbeda.

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"Bagi saya cukuplah saya merasa berbahagia kalau saudara-saudara kita rakyat Indonesia masih ingat seorang SBY yang sekarang menggeluti dunia seni termasuk seni lukis," tutur SBY.

Dalam kesempatan tersebut, SBY juga menegaskan dirinya telah lama meninggalkan politik praktis dan politik kekuasaan. Pernyataan itu disampaikan ketika ditanya apakah aktivitas berkesenian menjadi cara baginya untuk menyampaikan pandangan tanpa ikut campur dalam pemerintahan saat ini.