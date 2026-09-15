4 Korban Tewas KM Virgo Transport 8 Tiba di Bandara Banjarmasin dengan Helikopter

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak empat korban meninggal dunia atas insiden KM Virgo Transport 8 dievakuasi menggunakan helikopter, menuju ke Bandara Syamsudin Noor, Banjarmasin, Selasa (15/9).

Awalnya keempat korban meninggal dievakuasi TB Trans Coal Pacific setelah KM Virgo Transport 8 terbalik. Lalu, dua orang di antaranya dipindahkan ke helikopter HR-3601, pukul 11.23 WITA.

Lalu, dua korban sisanya berganti dievakuasi helikopter AS-365 P-3013, pukul 11.55 WITA. Selanjutnya, keseluruhan orang tersebut diantarkan ke Bandara Syamsudin Noor.

Di sisi lain, ada 22 korban selamat yang awalnya dievakuasi menggunakan KM Cahaya Bahari Jaya dan ditransfer ke KRI Nala, juga sudah tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin.

Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii mengatakan tim gabungan masih terus melakukan pencarian korban KM Virgo Transport 8 yang belum ditemukan.

“Operasi pencarian terus kami optimalkan dengan mengerahkan unsur laut dan udara,” kata Syafii melalui rilisan persnya.

Tim SAR menerjunkan Cessna 208 Caravan untuk membantu upaya pencarian korban kapal rute Surabaya-Banjarmasin itu. Pesawat tersebut tiba Bandara Syamsudin Noor, pukul 11.40 WITA.

Kemudian, personel yang diterjunkan ada 1.097 orang, mereka merupakan gabungan dari Basarnas dan instansi pendukung dari SAR Laut TNI AL dan Polda Kalimantan Selatan.