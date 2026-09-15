14 Gunung di Jatim Dilanda Karhutla, 5 Lokasi Masih Ditangani BPBD

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat sebanyak 14 kawasan gunung di wilayah Jawa Timur masih mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Sebanyak 14 kawasan gunung yang dilanda karhutla adalah Gunung Semeru, Gunung Arjuno-Welirang, Gunung Bromo, Gunung Butak, dan Gunung Kawinajang.

Kemudian, Gunung Wilis, Gunung Argopuro, Gunung Ijen, Gunung Raung, Gunung Pegat, Gunung Payaman, Gunung Gede Blitar, Gunung Ndangean, serta Gunung Lawu.

Baca Juga: Kesaksian Warga saat Kebakaran Rumah Menewaskan Dua Bocah di Simorejo Surabaya

“Iya betul (masih ada lima kawasan gunung yang ditangani akibat karhutla)," kata Ketua Tim Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Jawa Timur, Muhammad Amrul saat dikonfirmasi, Selasa (15/9).

Amrul mengatakan kawasan Gunung Bromo dan Gunung Semeru yang sempat terbakar sekitar 200 hektar saat ini sudah mulai padam, berdasarkan pemantauan citra satelit.

Namun, petugas tetap melakukan proses pembasahan dan penyisiran, untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api di sejumlah lokasi tersebut.

"Helikopter PK-DAP akan melakukan observasi jika kondisi yang memungkinkan akan dilaksanakan water bombing," ujarnya.

Di sisi lain, kawasan Gunung Argopuro masih terbakar sekitar 488 hektar. Petugas mengalami kesulitan saat melakukan proses pemadaman karena titik api berada di medan terjal.