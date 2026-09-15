Hadir di Surabaya, NFH Expo 2026 Perluas Ruang Bisnis F&B dan Hospitality

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Nusantara Food & Hotel (NFH) Expo 2026 untuk pertama kalinya hadir di Surabaya. Pameran yang mempertemukan pelaku industri food and beverage (F&B) dan hospitality tersebut akan digelar pada 17–20 September 2026 di Grand City Convex Surabaya.

Kehadiran NFH Expo di Surabaya menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan pameran sekaligus membuka ruang pertemuan baru bagi pelaku industri di Jawa Timur dan daerah sekitarnya.

Sebelumnya, NFH Expo 2026 yang digelar di ICE BSD City mencatat lebih dari 25 ribu pengunjung selama empat hari dan menghadirkan lebih dari 186 brand dari berbagai sektor F&B dan hospitality.

General Manager PT Debindo Global Expo Alfin Irsal mengatakan NFH Expo Surabaya disiapkan untuk mempertemukan berbagai pelaku usaha dan industri dalam satu ruang. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers NFH Expo Surabaya 2026 dan IndoBuildTech Surabaya 2026 di Social Spoon, Surabaya, Senin (15/9).

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia (APKRINDO) DPD Jawa Timur Ferry Setiawan menilai ruang pertemuan seperti NFH Expo penting bagi pelaku usaha untuk memperluas jaringan sekaligus bertukar pengetahuan.

“Adanya event ini membuat semua pihak dalam industri saling terhubung. Ini menjadi waktu bagi kita untuk belajar. Penyelenggara dapat hadir sebagai wadah pembelajaran bagi seluruh pengusaha untuk saling mengembangkan bisnis dan memperluas koneksi, sehingga dapat terus bertumbuh dan mendapatkan knowledge baru,” kata Ferry, Selasa (15/9).

Menurut dia, interaksi antara pelaku usaha dengan penyedia produk maupun sesama pelaku industri dapat membuka peluang kolaborasi dan pengembangan bisnis.

Sementara itu, Chef Apriana Savitri, perwakilan ACP Surabaya, menyoroti potensi gastronomi Nusantara dalam perkembangan industri F&B dan hospitality.