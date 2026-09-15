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2 Korban Meninggal KM Virgo Transport 8 Teridentifikasi, Asal Malang & Pamekasan

Selasa, 15 September 2026 – 19:07 WIB
2 Korban Meninggal KM Virgo Transport 8 Teridentifikasi, Asal Malang & Pamekasan - JPNN.com Jatim
Kaor DVI Biddokkes Polda Jatim dr. Budi Prasetyo di Pos Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Selasa (15/9). Foto: Andhi Dwi Setiawan/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Tim Disaster Victim Identificatin (DVI) telah mengidentifikasi dua di antara enam korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8, setelah dievakuasi di RS Bhayangkara Banjarmasin.

Diketahui, kedua korban yang telah teridentifikasi tersebut adalah Reyner Fausto Yosilianto warga Kabupaten Malang, dan Nurul Rian Hidayat asal Pamekasan, Madura.

“Yang Pamekasan itu Nurul, sama Reiner yang dari dari Malang,” kata Kaor DVI Biddokkes Polda Jatim dr. Budi Prasetyo di Pos Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Selasa (15/9).

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Berdasarkan informasi, Reiner bakal diberangkatkan melalui Bandara Syamsudin Noor, Banjarmasin, Kalimantan Selatan ke Bandara Internasional Juanda, Surabaya, baru diantar ke Malang, hari ini.

Budi mengatakan masih belum ada perkembangan dari Posko Utama Banjarmasin. Tim gabungan masih melakukan upaya pencarian korban yang belum ditemukan.

"Sejauh ini baru enam korban meninggal, dua sudah diidentifikasi secara fisik, yang empat itu belum teridentifikasi karena baru sampai ke pelabuhan di Banjarmasin,” jelasnya.

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Keempat jenazah yang masih belum teridentifikasi masih baru tiba di RS Bhayangkara Banjarmasin. Tim DVI tengah bekerja untuk mengungkap identitas korban meninggal.

"Sedang dilakukan tindakan untuk proses identifikasinya. Untuk sampai hari ini, belum ada lagi penambahan," ujarnya.

Sebanyak 2 korban meninggal dunia KM Virgo Transport 8 teridentifikasi, asal Malang dan Pamekasan
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TAGS   surabaya Banyuwangi Tanjung Perak kmp virgo transport 8 kecelakaan kapal korban kmp virgo

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