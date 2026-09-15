Lima ABK Virgo Transport 8 Bertahan 9 Jam di Laut, Cuma Berpegangan pada Tabung LPG

jatim.jpnn.com, BANJARMASIN - Lima anak buah kapal (ABK) KM Virgo Transport 8 selamat setelah bertahan sekitar sembilan jam di tengah Laut Jawa dengan berpegangan pada satu tabung LPG kosong ukuran tiga kilogram.

Kelima ABK tersebut terombang-ambing di laut setelah menyelamatkan diri dari kapal yang mengalami kecelakaan pada Minggu (13/9).

Salah seorang ABK, Akmal, mengatakan mereka tidak menemukan sekoci maupun rakit karet saat berada di tengah laut.

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Karena itu, kelimanya memilih bertahan dengan berpegangan pada satu tabung LPG kosong yang ditemukan di laut.

“Kami lima orang pegang satu tabung LPG. Tabung LPG tiga kilo yang kosong,” kata Akmal saat ditemui setelah dievakuasi dan tiba di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin, Selasa (15/9).

Akmal merupakan satu dari 22 korban selamat yang dievakuasi menggunakan Kapal Rigid Buoyancy Boat (RBB) Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Banjarmasin.

Dia bersama korban lainnya dievakuasi dari KRI Nala setelah sebelumnya sempat beberapa kali berpindah kapal sejak diselamatkan pada Minggu (13/9) sekitar pukul 10.00 WITA.

Akmal menuturkan dirinya bersama empat ABK lainnya mulai berada di laut sekitar pukul 01.00 WITA. Mereka baru ditemukan kapal tunda sekitar pukul 10.00 WITA. Artinya, kelimanya harus bertahan hampir sembilan jam di tengah laut.