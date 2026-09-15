Tugboat Tenggelam di Bawean, 8 ABK Hilang Dicari SAR Surabaya

jatim.jpnn.com, GRESIK - Kantor SAR Kelas A Surabaya mengerahkan satu tim penyelamat untuk melakukan evakuasi delapan Anak Buah Kapal (ABK) Tugboat yang tenggelam di Pulau Bawean, Gresik.

Tugboat MT20 1301 milik PT Dharmalancar Sejahtera tersebut dilaporkan mengalami keadaan darurat di perairan sekitar Pulau Bawean, Minggu (13/9).

“Sinyal bahaya dari Emergency Position Indicating Radio Beacon (EPIRB) TB MT20 1301 terdeteksi, pukul 15.50 WIB,” kata Kepala Kantor SAR Surabaya Nanang Sigit tertulis, Selasa (15/9).

Nanang menyebut sinyal Tugboat MT20 1301 dilaporkan berada di 15 mil laut dari Pulau Bawean. Saat ini, kapal tersebut sudah dalam keadaan seluruhnya di perairan.

“Delapan ABK telah menyelamatkan diri dan berlindung di M80 1301. Tongkang tersebut masih mengapung, tetapi jangkar telah putus sehingga saat ini dalam kondisi hanyut,” jelasnya.

Selanjutnya, Nanang menerjunkan satu tim penyelamat dan KN SAR 249 Permadi untuk melakukan pencarian. Selain itu, Ditpolairud Polda Jatim juga turut diberangkatkan dalam operasi itu.

Nanang mengungkapkan berdasarkan prakiraan BMKG, kondisi cuaca pada perairan di sekitar Pulau Bawean memungkinkan untuk dilakukan proses pencarian.

“Cuaca dilaporkan cerah dengan ketinggian gelombang sekitar 1,2 meter, angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan 20 knot, arus laut sekitar 0,71 knot bergerak ke arah barat,” jelasnya.