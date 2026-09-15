Debut di Surabaya, Action Run 2026 Hadirkan Ada 5K, 10K hingga Doorprize Mobil

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Hemaviton Fit & Health Action Run 2026 untuk pertama kalinya digelar di Surabaya. Ajang lari tersebut menawarkan dua kategori, yakni 5K dan 10K, yang bisa diikuti pelari pemula maupun berpengalaman.

Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian tahun kelima hemaviton Fit & Health itu dijadwalkan berlangsung di Parkir Timur Plaza Surabaya pada 20 September 2026.

Selain menjadi ajang adu kemampuan di lintasan, Action Run 2026 menghadirkan sejumlah aktivitas hiburan dan kegiatan komunitas yang dapat dinikmati peserta sebelum hingga setelah lomba.

Berdasarkan data Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dalam Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) 2025–2045, lari atau jalan menjadi salah satu aktivitas olahraga yang banyak dilakukan masyarakat Indonesia.

Tingkat partisipasi aktivitas tersebut mencapai 33,75 persen berdasarkan Susenas MSBP 2024. Lari dinilai menjadi salah satu pilihan olahraga yang relatif mudah dilakukan, baik secara individu maupun bersama komunitas.

Melihat tingginya minat tersebut, hemaviton Fit & Health Action Run 2026 hadir dengan konsep yang tidak hanya berfokus pada perlombaan. Peserta juga dapat menikmati festival makanan, permainan interaktif, aktivitas komunitas, hingga hiburan musik dalam satu rangkaian acara.

Selain city run bersama Brand Ambassador hemaviton Chicco Jerikho, panitia menyiapkan podium prize dengan total nilai hadiah puluhan juta rupiah. Ada pula penampilan Soul5ive dan DJ Entertainment yang akan meramaikan acara.

Salah satu yang menjadi daya tarik lainnya adalah hadiah doorprize. Peserta berkesempatan mendapatkan satu unit BYD Atto 1, satu unit Yamaha Fazzio Hybrid, empat unit Garmin Forerunner, dan empat unit Samsung Galaxy A17.