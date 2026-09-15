Terima Laporan SWK Bratang Binangun Kotor, Pemkot Surabaya Lakukan Evaluasi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan evaluasi setelah menerima laporan masyarakat terkait masalah kebersihan di Sentra Wisata Kuliner (SWK) Bratang Binangun.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan laporan warga itu terkait meja yang masih dipenuhi peralatan makan konsumen lain dan wastafel yang mengalami kebocoran.

“Pemerintah kota sudah menyediakan SWK, setelah itu harus benar-benar dirawat dan dijaga,” kata Eri melalui keterangan tertulis, Selasa (15/9).

Eri meminta Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan (Dinkopumdag) Surabaya melakukan pengecekan dan memastikan kondisi SWK segera dibenahi.

“Mejanya harus dilap, peralatan makan yang selesai digunakan segera diambil. Jangan sampai karena kebersihan dan wastafel yang bocor, pengunjung berkurang,” ujarnya.

Sementara itu,Kepala Dinkopumdag Surabaya Mia Santi Dewi mengaku telah mendatangi SWK Bratang Binangun. Dia mengecek sejumlah keluhan yang dilaporkan ke hotline.

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“SWK Bratang Binangun ditemukan meja yang masih banyak piring yang belum dibersihkan atau diangkat, padahal meja dan kursinya sudah kosong,” ucap Mia.

Mia mengungkapkan pihaknya akan melakukan evaluasi untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung, sekaligus menjaga daya tarik SWK sebagai salah satu ruang kuliner.