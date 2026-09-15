JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Terima Laporan SWK Bratang Binangun Kotor, Pemkot Surabaya Lakukan Evaluasi

Terima Laporan SWK Bratang Binangun Kotor, Pemkot Surabaya Lakukan Evaluasi

Selasa, 15 September 2026 – 13:08 WIB
Terima Laporan SWK Bratang Binangun Kotor, Pemkot Surabaya Lakukan Evaluasi - JPNN.com Jatim
Kepala Dinkopumdag Surabaya Mia Santi Dewi saat sidak di SWK Bratang Binangun, Selasa (15/9). Foto: Dok. Diskominfo Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan evaluasi setelah menerima laporan masyarakat terkait masalah kebersihan di Sentra Wisata Kuliner (SWK) Bratang Binangun.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan laporan warga itu terkait meja yang masih dipenuhi peralatan makan konsumen lain dan wastafel yang mengalami kebocoran.

“Pemerintah kota sudah menyediakan SWK, setelah itu harus benar-benar dirawat dan dijaga,” kata Eri melalui keterangan tertulis, Selasa (15/9).

Baca Juga:

Eri meminta Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan (Dinkopumdag) Surabaya melakukan pengecekan dan memastikan kondisi SWK segera dibenahi.

“Mejanya harus dilap, peralatan makan yang selesai digunakan segera diambil. Jangan sampai karena kebersihan dan wastafel yang bocor, pengunjung berkurang,” ujarnya.

Sementara itu,Kepala Dinkopumdag Surabaya Mia Santi Dewi mengaku telah mendatangi SWK Bratang Binangun. Dia mengecek sejumlah keluhan yang dilaporkan ke hotline.

Baca Juga:

“SWK Bratang Binangun ditemukan meja yang masih banyak piring yang belum dibersihkan atau diangkat, padahal meja dan kursinya sudah kosong,” ucap Mia.

Mia mengungkapkan pihaknya akan melakukan evaluasi untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung, sekaligus menjaga daya tarik SWK sebagai salah satu ruang kuliner.

Pemkot Surabaya lakukan evaluasi terkait kebersihan di SWK Bratang Binangun setelah terima laporan
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Eri Cahyadi Pemkot Surabaya SWK swk kotor

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU