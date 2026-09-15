2 Laga, 4 Gol! Dimitar Mitkov Ungkap Kunci Ketajaman di Madura United

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Madura United FC mulai mempersiapkan diri menghadapi laga pekan ketiga BRI Super League 2026/27 melawan PSIM Yogyakarta. Laskar Sape Kerrab sudah menjalani latihan di Stadion Gelora Bangkalan sejak Senin (14/9).

Madura United dijadwalkan menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (18/9). Jelang laga tersebut, striker Madura United Dimitar Mitkov berbicara mengenai perkembangan chemistry skuadnya.

Bomber asal Bulgaria itu menilai chemistry di dalam tim terus menguat seiring berjalannya pertandingan.

Madura United sejauh ini menyapu bersih dua laga awal kompetisi. Mereka mengalahkan Persijap Jepara 2-0 dan kemudian menundukkan PSS Sleman 3-1.

Menurut Mitkov, cepatnya chemistry terbentuk tidak terlepas dari kualitas individu yang dimiliki Madura United.

“Saya tahu di skuat kami, punya banyak pemain sangat bagus dan sangat berkualitas. Saya pikir setiap pertandingan chemistry-nya akan terus baik,” ungkap Mitkov dikutip dari laman ileague.id, Selasa (15/9).

Chemistry yang semakin solid tersebut turut membantu Mitkov tampil tajam di lini depan. Pemain bernomor punggung sembilan itu telah mencetak empat gol dalam dua pertandingan pertama BRI Super League 2026/27.

Catatan tersebut membuat Mitkov untuk sementara memimpin daftar top skor kompetisi. Meski demikian, Mitkov menegaskan pencapaian individu bukan prioritas utamanya.