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KMP Virgo Transport 8 Hilang Kontak, Tiga Posko Pencarian Didirikan di Sumenep

Selasa, 15 September 2026 – 11:06 WIB
KMP Virgo Transport 8 Hilang Kontak, Tiga Posko Pencarian Didirikan di Sumenep - JPNN.com Jatim
Posko terpadu penanganan korban kapal tenggelam di Pulau Masalembo, Sumenep, Jawa Timur. Posko ini didirikan oleh Polresta Sumenep, Senin (14/9/2026) sebagai bentuk kesiapsiagaan sekaligus memperkuat koordinasi dalam operasi pencarian dan pertolongan atas musibah KMP Virgo Transport 8 di Laut Jawa yang terjadi pada 13 September 2026. (ANTARA/ HO-Polres Sumenep)

jatim.jpnn.com, SUMENEP - Polresta Sumenep mendirikan tiga posko terpadu untuk mendukung pencarian dan penanganan korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa.

Kapolresta Sumenep Kombes Pol Ariek Indra Sentanu mengatakan ketiga posko tersebut mulai beroperasi pada Senin (14/9).

“Ada tiga posko yang kami dirikan dan mulai hari ini telah beroperasi,” kata Ariek di Sumenep, Senin malam.

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Tiga posko tersebut masing-masing berada di Mapolresta Sumenep, Pelabuhan Kalianget, dan Polsek Masalembu.

Ariek mengatakan pendirian posko dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan sekaligus memperkuat koordinasi dalam operasi pencarian dan pertolongan atau SAR.

“Kesiapan personel dan koordinasi lintas instansi juga kami perkuat untuk mendukung proses pencarian KMP Virgo Transport 8. Kami juga terus berkoordinasi dengan Basarnas, TNI, KSOP, pemerintah daerah, unsur kesehatan, pihak pelabuhan serta seluruh pihak terkait,” ujarnya.

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Selain mendirikan posko, Polresta Sumenep juga meminta bantuan nelayan di wilayah kepulauan.

Para nelayan diminta ikut memantau kondisi perairan saat melaut dan segera melaporkan apabila menemukan korban atau tanda-tanda yang berkaitan dengan kecelakaan kapal tersebut.

Polresta Sumenep mendirikan tiga posko untuk mendukung pencarian korban KMP Virgo Transport 8. Nelayan kepulauan juga diminta ikut memantau.
Sumber Antara
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TAGS   kmp virgo transport 8 kecelakaan kapal Polres Sumenep posko pencarian

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